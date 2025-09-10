Помните ли Кашпировски? Той е на 86, с млада трета съпруга и бебе

Годината е 1989. Милиони зрители от бившия Съветски съюз и страните от социалистическия блок, в това число и България, се залепят за телевизорите си, слагат чаша вода пред екрана и чакат появата на гуруто Анатолий Кашпировски с надеждата да ги излекува от всичко. Днес това може да звучи налудничаво, но си беше самата истина. Психотерапевтът, който е и бивш боксьор, твърдеше, че със силата на мисълта си придава чудодейни качества на водата и след като всеки тв зрител я изпие, няма да страда от болести. За младото поколение това вероятно звучи като някаква фантасмагория, но техните родители, баби и дядовци няма как да не помнят истерията, предизвикана в края на 80-те и началото на 90-те години от фамозния Кашпировски.

Къде обаче е той сега? Психотерапевтът е жив и здрав. Вече е на 86 години, в голяма част от времето си пребивава в Америка, но по-изненадващото е, че има трета съпруга и бебе. И ако си мислите, че се подмладява, като пие от водата, която сам зарежда с чудодейната си сила, лъжете се. Прибегнал е до услугите на пластични хирурзи и е наблъскал лицето си с огромно количество ботокс. Затова прилича повече на восъчна фигура от Музея на Мадам Тюсо, отколкото на 86-годишен мъж.

След като в средата на 90-те неговата слава залязва и дори е обвинен в шарлатанство, Кашпировски за известно време се скрива и спира публичните си изяви. След време пак излиза на светло и започва да прави сеанси в Ютюб.

Как обаче се стигна да чудото му през 1989 година? Анатолий Кашпировски е роден на 11 август 1939 година в Украйна. След като завършва висше образование в медицински институт, започва работа в психиатрична клиника, а по-късно е и психотерапевт на националния отбор на СССР по вдигане на тежести. В един момент става изключително популярен, защото прави поредица от предавания по украинската телевизия и лекува дистанционно деца с енуреза (неволно изпускане на урина).

Славата му расте с всеки изминал ден и той е поканен да води собствено предаване по руската телевизия. Получава предложение и от полски телевизионен канал, където създава „ТВ клиника с д-р Кашпировски“.

Критиките обаче не закъсняват. Лекари го обвиняват, че заради него пациенти с тежки заболявания спират да пият лекарствата си и след това умират. Обявяват го за шарлатанин. Това обаче не стряска Кашпировски, а след като заминава за САЩ, той продължава да прави сеанси и да организира семинари.

Не по-малко вълнуващ е и личният живот на психотерапевта. Още като съвсем млад той се жени за любимата си Валентина, а бракът им продължава цели 22 години. От него Кашпировски има две деца – Сергей и Елена. За съжаление, момичето, което избира лекарската професия, умира в Канада. Синът му пък се установява в Калифорния.

След като се развежда с Валентина, психотерапевтът се жени втори път за чехкинята Ирина – негова голяма почитателка. Сключват брак, когато тя е едва на 20, през 1992 година, а се развеждат през 2014 заради честите му пътувания между Европа и Америка.

Сега Кашпировски е щастлив с третата си 20-годишна съпруга Гулизар, която наскоро го дари с дъщеря.

В последното десетилетие психотерапевтът води и няколко дела. Той съди за клевета мъж, обявил се на негов извънбрачен син, завежда дело срещу телевизионна и радиокомпания, защото в предаване се твърдяло как сеансите му са опасни. Завел е иск и срещу тв водещ, който ползвал неговия образ в колаж, уронващ престижа му.

Съдебните разправии обаче не пречат на Кашпировски да продължава да организира своите семинари и да развива канала си в Ютюб. Засега с неособено голям успех.