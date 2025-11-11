Пореден СКАНДАЛ! Бита ли е Светлана Василева от новия си? Разтърваха ги с полиция https://hotarena.net/laifstail/poreden-skandal-bita-li-e-svetlana-vasileva-ot-noviya-si-raztarvaha-gi-s-policiya HotArena.net

Истински скандал се разигра снощи на паркинг пред голям магазин на Околовръстното в София. Светлана Василева – бивша Мис Плеймейт и бивша съпруга на Християн Гущеров – е счупила страничното огледало на автомобила на новия си партньор, след което подала сигнал, че е била бита.

По информация на свидетели, Василева слязла от колата и с ритник съборила огледалото, пише „24 часа“. Минути по-късно избухнал словесен конфликт, след който тя се оплакала от насилие. Мъжът подал сигнал до полицията, а на място пристигнали униформени. Очевидци описаха сцената като „истински цирк на паркинга“.

От МВР потвърдиха, че инцидентът се проверява. Няма задържани, а по случая е образувана преписка.

Любопитна подробност е, че инцидентът идва само часове след новината, че бившият ѝ съпруг Християн Гущеров има връзка с близка приятелка на Светлана – певицата Галена, както съобщи Intrigi.bg.