Председателят на фондация "Бащино огнище" Ивайло Шопски: Бутам къщата на Левски в София!

"Купих къщата, където е отсядал Васил Левски, в столичния кв. "Бенковски" и смятам да я бутам." Това шокиращо признание направи първо за "България Днес" участникът във "Фермата", журналист и председател на фондация "Бащино огнище" Ивайло Шопски.

"На това място ще строим пететажна жилищна сграда с малка детска площадка", добави Шопски.

По думите на риалити героя и "пламенен патриот" той не виждал смисъл постройката да продължи да съществува, тъй като на "самия кмет на района не му пукало за нея".

"Къщата е полуразрушена, потънала в паяжини... По-добре е там да живеят хора - млади семейства, да се развива кварталът", смята Шопски.

Къщата на столичната улица "Веле Митрев" 8, в която е отсядал Васил Левски

Той обаче уточни, че "ние" - вероятно организацията му, а може би свързани с нея фирми, нямало да влагат "свои средства" в проекта, а да "продават на зелено" и да строят "с парите на хората".

На питането на "България Днес" не се ли опасява от възражения пред съответните инстанции и от протести, участникът във "Фермата" отговори самоуверено: "Какво ще се възразява? Няма кой да възразява! Всичко е вече продадено-купено и пито-платено!", отсече "родолюбецът".

Ивайло Шопов твърди, че светинята вече е супена и скоро на нейно място ще бъде построена 5-етажна жилищна сграда

С този "бизнес ход", който ще разруши едно огнище на национална памет, шефът на "Бащино огнище" се разграничава крещящо от предишната си позиция, заявена пред "България Днес" преди няколко месеца - че организацията му възнамерява да потегне къщата и да я развива като музей.

Когато вестникът припомни на Ивайло Шопски казаното от него, той отсече: "Не, аз такива неща не съм говорил!". "Можете да попитате кмета на район "Сердика" защо не се грижат за тази къща и защо стоя заключена 30 години!", препоръча риалити героят.

Иван Тренев /вляво/ и съратникът му Кирил Гьорев излизат от Столична община след заседанието на СОС, на което е било гласувано статутът на имота да се промени от частно-общински на публично-общински

Къде е истината обаче, става още по-заплетено за установяване, тъй като онзи ден "изследователят на потайностите в българската история" Иван Тренев, който от няколко години е основен опонент на Ивайло Шопски за съдбата на дома, в който е отсядал, когато е идвал в София, Апостола, обяви нещо коренно различно!

Тренев публикува клип, на който заедно със съратника си Кирил Гьорев излиза от сградата на Столична община, а самият "разбивач на официозните исторически митове" обявява, че "битката за къщата от национално значение на Васил Левски в кв. "Бенковски" е спечелена".

"Току-що се гласува от СОС в разгорещен дебат да се върне къщата на Левски в кв. "Бенковски" от публично-частна към публично-общинска собственост".

Следващите думи на Иван Тренев обаче потвърждават какво може би е развързало ръцете на Ивайло Шопски да намери време да се разпореди с терена, върху който се намира имотът.

"Цели 6 месеца тази къща е била публично-частна и ние това не сме го знаели. И ако вчера не бяхме тук заедно с Кирил Гьорев и граждани, които ни предупредиха, днес щеше да бъде гласувано нещо, което може би щеше да бъде с големи последствия. А именно - къщата на Левски да бъде предадена на частната организация на Ивайло Шопски. Знаете какво сме коментирали по повод отдаването на публично-частна собственост - след 10 години може да се случи така, че този музей да стане от национален, какъвто в момента е без такъв статут, към частен, за който ние се борим", обяснява опонентът на риалити героя.

"След 10 дни или две седмици предстои да видим на документ дали Столична община ще си изпълни решението и ако е така, това означава, че сме спечелили войната. Война в кавички, но реално това си е война, защото се води за културно-историческото наследство и националната ни сигурност", завършва обръщението си Иван Тренев.

Неговият съратник Кирил Гьорев обаче изразява убедеността си, че "войната тепърва ще се води". "И тя ще е като епопеята на Шипка, защото в днешната реалност се опитват да разделят родолюбието". Гьорев нарече Шопски "неуспешен анимационен герой", който е бил разгромен в намеренията си да приватизира къщата на Апостола.

Сподвижникът на изследователя на "историческите потайности" обаче подчертава, че решението за смяната на статута на въпросната постройка е било взето "единодушно и с пълно мнозинство", а градските депутати са гласували и за прекратяване на взаимодействите на Столична община с НПО-то на участника във "Фермата".

Кметът на район "Сердика" обаче по думите на Кирил Гьорев не бил от "единодушно гласувалите", а представил "две страници суперлативи" за Ивайло Шопски и неговите каузи.

Най-важното обаче е, че остава открит най-важният въпрос: успял ли е през тази половин година председателят на "Бащино огнище" да изтъргува земята, върху която се намира постройката, и дали стоманените челюсти на багерите ще захапят националната светиня и ще я заличат завинаги.

Пред "България Днес" директорът на дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет" - Станислава Стоянова, заяви, че такова решение, както и докладът по него за връщането на статута на къщата на Левски в кв. "Бенковски", наистина е било гласувано от СОС и ще бъде обнародвано най-късно на 30 юли.

"Статутът на този имот става публично-общински", съобщи за вестника Стоянова.

"Не мога да взема отношение към това, което твърди физическо лице за имот, който от идния четвъртък става на практика публично-общинска собственост. Той няма как да бъде продаван или каквото и да било да се прави с него. Няма как да има сделка", категорична е шефката на Секретариата на СОС.