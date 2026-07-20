Призрачната яхта на Ружа Игнатова: Офшорка плаща всеки месец на капитан да я поддържа (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/prizrachnata-yahta-na-ruzha-ignatova-ofshorka-plashta-vseki-mesec-na-kapitan-da-ya-poddarzha-snimki HotArena.net

Ружа Игнатова е в неизвестност вече близо девет години. Следите на криптокралицата изчезват през 2017 г., но една мистерия продължава да се разиграва съвсем открито – на яхтеното пристанище в Созопол, пише Intrigi.bg.

Там и днес е закотвена луксозната Davina – 44-метровата яхта, свързвана с Игнатова и оценявана на около 15 милиона долара. Най-странното обаче не е, че плавателният съд стои на кея.

Най-странното е, че някой продължава да плаща, за да бъде поддържан в безупречно състояние.

По информация на хора от морските среди само престоят на яхтата в частната марина струва над 15 000 долара годишно, а освен това на борда постоянно има капитан, който се грижи за кораба. Според непотвърдени данни възнаграждението му достига около 5000 долара месечно.

Така месец след месец се харчат сериозни суми за яхта, която не е излизала в морето от години.

Кой плаща?

Това е въпросът, който всички в Созопол си задават.

Проверка на „Флагман“ показва, че яхтата формално се води собственост на юридическо лице, свързано с офшорна компания. Така реалният притежател и произходът на парите за поддръжката остават скрити зад сложна фирмена структура.

Именно това прави историята още по-загадъчна. Ружа Игнатова е в неизвестност от години, но някой продължава да плаща пристанищните такси, техническата поддръжка и заплатата на капитана. Кой стои зад тези преводи и защо държи 44-метровата яхта в постоянна готовност, остава без отговор.

Морската легенда на Созопол

С годините Davina се е превърнала в една от най-коментираните забележителности на пристанището.

През зимата, когато животът в Созопол утихва, рибари и моряци често хвърлят поглед към призрачната яхта, чудейки се дали някой ден няма отново да отплава.

Някои дори се шегуват, че ако Ружа Игнатова някога реши да се появи, първо ще мине именно оттам.

Разбира се, подобни твърдения са част от местния фолклор и не се подкрепят с доказателства.

Последният символ на една изчезнала империя

Преди години Davina беше плаващата емблема на разкоша около OneCoin. На борда се организираха пищни партита, а яхтата беше неизменна част от престоя на Ружа Игнатова в Созопол.

Днес тя е останала като последния видим спомен от империята на жената, издирвана по цял свят.

И докато местонахождението на криптокралицата продължава да е загадка, друг въпрос става все по-интересен:

Кой плаща сметката за призрачната яхта?