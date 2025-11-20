Програма на концертния маратон за Коледа и Нова година

В последните дни на годината музикалната сцена оживява с поредица от концерти, които подготвят празничното настроение и събират хора от всякакви възрасти, за да споделят радостта от музиката.

Едно от първите нестандартни и очаквани събития ще се състои още на 25 ноември, когато в спортната зала „Асикс Арена“ ще видим телевизионната революция „Сблъсък“ на Иван и Андрей. Те ще застанат отново на боксовия ринг, както преди четвърт век, заедно с емблематичните лица от историята на предаването – Боби Турбото, културовед Гъмов, Мирон Крумов, Ники „Не-му-се-сърдете“ и още много изненади.

Веднага след това – на 26, 27 и 28 ноември – ще се проведе традиционният коледен концерт на барда на любовта Веселин Маринов. Певецът ще бъде придружен от биг бенд и собствения си балет, както всяка година. „Много се вълнувам, това е един от любимите ми концерти, заключителни за годината“, споделя Маринов.

Друг емблематичен изпълнител – Краси Аврамов – ще изнесе концерт в същата зала на 29 ноември от 19:30 ч. В спектакъла „Вдъхновението Поп-опера и Красимир Аврамов“ ще участват симфоничният оркестър на БНР, балетът на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, Калин Жечев – бенд, Трио „Тринити“, квартет „Славей“, вокална студия „Дъга“, рапърът 100 Кила, обоистът Вълчан Вълчанов – Чани, Катя Тошева и много други.

Зала 1 на НДК ще стане арена и на танци – на 9 декември с мистичното шоу „Ансамбъл Чинари – мистичен ритъм“. Музиката е на Костадин Генчев, а сценарият и режисурата – на Асен Павлов и Калоян Павлов.

На 12 и 13 декември примата на родната естрада Лили Иванова също ще огласи зала 1 на НДК с любими песни за любими хора. Ден по-късно – на 14 декември – фондацията на Лиленце-пиленце ще представи спектакъла „100 години Георги Парцалев“, с участието на Калин Сърменов (режисьор), Ивайло Калоянчев, Албена Павлова, Албена Михова, Александра Сърчаджиева, Явор Борисов и цялата трупа на Сатиричния театър „Алеко Константинов“.

Фолкмузиката също има своя принос преди Нова година – славеят на попфолка Софи Маринова ще изненада приятели и фенове за 50-ия си рожден ден с четири последователни концерта в „Арена Т8888“ на 3, 4, 5 и 6 декември. В проявата ще участва и „Ку-ку Бенд“.

Любимката на народа Деси Добрева ще изнесе концерт на 7 декември в зала 1 на НДК, като част от своето турне „Гиздава“. „Щастлива съм, че успях да напълня залата. С мен ще бъдат и деца танцьори, както и малки по възраст певици, но не и по талант“, смее се Добрева.

Отново в НДК – на 5 и 6 декември – ще се състои и Виенската коледна гала със солист цигуларя Кристиан Шол. „Виена гранд бал оркестра“ е съставен от изтъкнати професионалисти, всеки с повече от 200 концерта годишно на виенска сцена. Ансамбълът включва блестящи изпълнители от Виенския симфоничен оркестър и Виенската фолксопера – съчетание от майсторство, традиция и енергия, което превръща всяко изпълнение в празник на емоцията.

На 15 декември, както всяка година, актрисата Искра Радева събира колегите си за шоуто „Звездите на България в хитовете на века“. И този път в него ще участват едни от най-известните изпълнители – Веселин Маринов, дует „Ритон“, Марги Хранова, Мария Илиева, Нели Рангелова, Орлин Горанов, Данчо Караджов и балет „Веда Джуниър“. Те ще изпълнят златните български песни, завладели сърцата ни. Концертът в последните 30 години е най-големият в коледните празници – вече традиция и тяхна емблема.

Една от най-големите атракции за софиянци и гостите на столицата е новогодишният концерт в Музикалния театър „Стефан Македонски“. Традиционно той е пищен, зрелищен и завършва с чаша шампанско в предновогодишната нощ. С него столицата дава тон на една нова година, изпълнена с музика, емоции и срещи на сцената. Новогодишни концерти с любими на публиката арии ще има и в Софийската опера.