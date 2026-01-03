Звездни бебета носят радост през 2025 г. (СНИМКИ)

През изминалата година редица БГ знаменитости посрещнаха новородени рожби. Радост и бебешки плач, глъч и любов огласиха съдбовно домовете на най-обичаните лица на шоубизнеса. Някои усетиха родителството за първи път, други за пореден - но все толкова вълшебен. Трети пък вече гордо могат да се нарекат баба и дядо. "България Днес" селектира най-сладките и звездни бебета, появили се на бял свят през 2025 г.

Натали Трифонова посрещна Арън

Истински специална 2025-а посрещна Барбито на българската телевизия - Натали Трифонова. На 24 септември м.г. блондинката прегърна първородния си син - Арън. Със своите 3, 050 кг и 50 сантиметра момченцето даде нов смисъл в битието на една от най-красивите ни водещи. Бебчето проплаква в болница "Токуда" под грижите на видни медици. Месец по-късно, както повелява, бе почетен и 40-ия ден от раждането му с традиционна погача.

Сладкият мъник е плод на връзката на "момичето на времето" с топмотоциклетиста Мартин Чой. Двамата дълго пазеха връзката си в тайна, доверявайки се на максимата, че щастието обича тишината. Но, така или иначе, любовта им прерасна в малко създание, радващо всеки около себе си.

Башар и неговият син Снимка: Архив

Бейби бумът не подмина и популярния актьор Башар Рахал. В края на май 2025 г. ливанецът стана татко на момченцето Анди. Събитието бе емоционален момент за Рахал, който сбъдна мечтата си за син след две пораснали дъщери.

Основен "виновник" за щастието на звездата от "Дунав мост" е чаровната му половинка - актрисата Любомира Башева. 21-години по-младата Буби се оказва истински герой, раждайки много сладко и мило детенце. В консенсус двамата родители се грижат за 7-месечното си отроче, а според слуховете май чакат и второ.

Бачорски също стана татко Снимка: Архив

Тройно щастие озари живота на милионера с голямо сърце - Даниел Бачорски. Датата 10 януари 2025 г. остана съдбовна в живота на инфлуенсъра, дарявайки го с наследник. Боян е третото дете в семейството на собственика на фирма за почистване. Освен него Дани има още две дечица - 6-годишната Емели от бившата му жена Емилия Лозанова, и 4-годишния Даниел от настоящата му половинка Атанасия.

Камелия се сдоби и с дъщеря Снимка: фейсбук

Лора Караджова даде живот на Никола

Сладък завършек на 2025 г. сложи певицата Лора Караджова. Едва 5 дни преди Никулден красавицата стана майка на бебето Никола. 43-годишната блондинка представи рожбата си пред феновете с оригинално послание: "Добре дошъл, мъничък Никола. Мама скоро ще те води в мола, но дотогава много трябва да ядеш и не много да ревеш".

Момченцето е трета радост за дъщерята на Данчо Караджов. Самата тя има още две деца - Алиса и Матео. Едва ли са си мечтали за по-красив край на годината!

Милянкова стана баба Снимка: фейсбук

Огромно щастие почука и на вратата на поп фолк ветеранката Камелия. През септември певицата пое в обятията си второто си отроче - Касия. То е поредната сбъдната мечта на изпълнителката, която дълго време водеше борба да стане майка. С много упорство съдбата най-после й се усмихна около Великден 2023 г. Тогава с мъжа й Цветин гушнаха първородния си син Баян. Двете дечица осмислят напълно битието на двойката, която е заедно повече от 25 години.

Съдбата често ни сблъсква с трудности, но радостта винаги идва - стига да сме търпеливи.

Кирил и Мая Нешкови станаха дядо и баба Снимка: Архив

2025 г. отвори нова страница в живота на актрисата Ирена Милянкова. През юли, едва на 39 години, манекенката се провъзгласи за баба. Новата "титла" дойде с раждането на първото й внуче Раян - син на дъщеря й Мелани Роуз. Бебето внесе истински уют в семейството на Милянкова, която обожава децата. Моделката е неотлъчно до дъщеря си през цялата бременност, а и след раждането, давайки й ценни съвети от позицията на жена, дарила с живот цели 6 рожби. Ирена обучава щерка си на кърмене, помага й с традиционната погача на новороденото и въобще е майка орлица, закриляща здраво с крилете си.

Внучка проплака и в семейството на музикалните легенди Мая Нешкова и Кирил Икономов. Бебето Лора се появи на бял свят на 17 юни и веднага се превърна в любимката на фамилията. Негова майка е едната близначка на Икономови - Йоана, която опази бременността си в тайна до самото раждане.

"Тя ни дава сили, тласък и устрем", споделя с преливащо от щастие сърце за момиченцето дядо Кирил. "Още не мога да разбера какво е - толкова емоция и вълнение. Слушам нощем дали плаче. Гледам да не досаждам на младите, но е прекрасно!", категорична е и баба Мая.

Дани Милев също мина към дядовците

Времето минава неусетно - днес си татко, а утре дядо. Но второто не е чак толкова страшно, убеден е музикантът, работил с най-големите родни звезди - Дани Милев. Слънчевият август отвори нова глава в живота на изпълнителя, дарявайки го с първа внучка.

Момиченцето Вивиан е плод на любовта между сина на Милев - Сава, и половинката му Галя. Много хора са убедени, че Виви е одрала кожата на Дани, но засега самият той не вижда прилика.

Певецът, който преди 8 години взе солиден хонорар от "ВИП брадър", сподели пред вестника, че би се радвал бебето да наследи неговия талант. Само времето ще покаже!

С чуден подарък по случай 50-годишнината си се сдоби звездата от "Комиците" Васил Драганов. Малко след своя юбилей актьорът взе в ръце първородната си внучка. Момиченцето носи името Далина, в превод долина. То е дете на първородната щерка на комика - Любов. Самият Васко закарва дъщеря си до болницата на тонове, но прегледът бързо се прераства в раждане.

За разлика от Дани Милев, който мечтае внучка му да наследи неговата професия, Драганов е категоричен: "Не искам Далина да става актриса". Желанието му е провокирано от неуважението към артистите у нас, които работят за жълти стотинки.

Какъвто и път да поеме малката, дано да бъде нейният!