ПРОКОБА тегне над доведения син на Стефан Данаилов! Росен Цанков си отиде едва на 61

Прокоба тегне над доведения син на Стефан Данаилов Росен Цанков. Продуцентът на топсериала "Стъклен дом“ напусна този свят само на 61 години от най-коварната болест.

Негова майка е съпругата на Ламбо прочутата манекенка от края на 60-те години Мария Андронова. Росен се ражда от първия й брак с друг колос на театъра и киното режисьора Вили Цанков. Тъжната вест за кончината на Росен Цанков бе съобщена от друг именит БГ продуцент Димитър Митовски, негов близък приятел и професионален партньор. Митовски го описа в жалейката си като „голям човек и бохем ".

"Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас с всичките му върхове и изпитания", отбеляза Митовски.

Въпреки че расте и се възпитава с много грижи и любов под крилото на такава суперзвезда като Стефан Данаилов, Росен развива тежък здравословен проблем на младини. В един момент състоянието му се влошило много и култови БГ актьори даже твърдят, че доведеният син на майор Деянов бил на прага на смъртта. „Но Ламбо направи и невъзможното, намери прекрасни лекари, даде страшно много средства за лечението му и Росен оздравя", разказват с възхищение те.

Малцина обаче извън кръга на семейството на Росен Цанков и на негови дългогодишни бизнес партньори знаят, че и над продуцента, подобно на Тодор Славков-Малък Тошко, също е била надвиснала прокоба. Когато е още невръстно дете, си отива при мотоциклетна катастрофа на връщане от нощна смяна неговият вуйчо. Той загива само на 30-годишна възраст близо до Долна Оряховица, където е работил като метеоролог, научи „България Днес".

Трагично отишлият си млад мъж е брат на майката на Росен топзвездата на модния подиум в края на 60-те години Мария Андронова. Двамата с брат й идват на бял свят в Горна Оряховица и трагедията потапя за дълго в скръб Мария и нейните родители.

Преди 11 години издъхва в София само на 50 години и един от най-близките приятели и съседи на Росен Цанков от детинство Минчо, син на един от най-именитите български гинеколози, научи „България Днес". Той завършва във Франция, стартира успешна частна практика в Париж и при всяко връщане в родината се среща с Росен Цанков и с другия техен набор и другар от детските години актьора Чочо Попйорданов. Една лятна вечер обаче Минчо умира зад волана, докато се прибира с колата си по столичния бул. „Свети Наум“ към дома на майка си близо до Семинарията. Не е имало пътен инцидент, затова експертите заключават, че денталният спец е получил инфаркт по време на шофирането.

В началото на май 2013 г. също трагично загина и Чочо Попйорданов. Популярният актьор се подхлъзна, след като бе отишъл да се поклони на гроба на майка си в частните гробища на Бояна. При падането си от близо два метра височина Чочо получи тежка черепна травма и след няколко часа издъхна в „Пирогов“. Последен жив от триото верни другари остана доведеният син на Ламбо. Росен успя да прехвърли 60-те за разлика от тях, но до последно, разкриват негови колеги, не спирал да си спомня с тъга и обич за тях.

5 Коментара

