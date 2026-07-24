Раковски е имал интимен приятел, Ботев е с два обира, Бенковски биел за пари, твърди Дими Стоянович https://hotarena.net/laifstail/rakovski-e-imal-intimen-priyatel-botev-e-s-dva-obira-benkovski-biel-za-pari-tvardi-dimi-stoyanovich HotArena.net

Това прави образите им още по-земни и истински, не искам да нанеса и драскотина върху тях, казва културният деец

Лют скандал се заформи тези дни около български кумири от пантеона на националната памет, установи "България Днес". Искрата, от която културният шок, са изказвания на културтрегера и тв водещ Димитър Стоянович. В подкаста на известен български историк братът на бившия културен министър Петър Стоянович си позволява да направи "римейк" на поемата на класика Стоян Михайловски "Срутените кумири", само че в проза, а не в мерена реч. Негова мишена са най-изтъкнатите дейци на българското Възраждане и освободителното движение - Георги Сава Раковски, Христо Ботев и Георги Бенковски.

"Раковски с неговия интимен хомоприятел танцуват край лагерния огън при първата чета, готвейки се да влязат в България поборнически", рисува една наистина странна картинка, много далеч от лустросаната представа за видния възрожденски деец, Дими Стоянович.

"Ботев, който краде, пропива се"... "Бенковски, който е чиста мутра", посяга и към други светини на родната история водещият на "Култура. бг".

Стоянович уточнява в подкаста, че всъщност сега само преповтаря "основните си тези" от своя реч в Деня на националните будители в Москва през далечната 2000 г. "България Днес" се обърна към самия Стоянович, за да сподели защо точно сега е извадил от нафталина тогавашната си реч, откъде черпи сведения за скандалните моменти от биографията на тези велики българи и какво се е случило навремето след произнасянето на словото в руската столица.

"Първо, не съм казал всичко това с лоши намерения", подчерта за "България Днес" Дими.

"Тези подробности съм ги слушал още на лекции в Университета. Нашите преподаватели са ги разказвали. Те са неотделима част от колоритната личност на Раковски", разкри за вестника синът на покойния кинокритик Иван Стоянович и голямата актриса Ани Бакалова.

"Той наистина е имал близка до сърцето си дама, на име Катерина, която е била по същото време и любима на Петко Славейков, но е имал и други интереси", твърди тв водещият.

"В момента не мога да се сетя за пълните имена на интимния приятел на Раковски, той е известен само с първото си име като участник в първата чета, която всъщност не е чета, защото са били само двама души. Това е било първото тръгване на Раковски от Истанбул", добавя Дими Стоянович.

Той разкрива, че е имало "официално регистрирани случаи на кражби, извършени от Ботев". "Те са документирани в спомени на негови съратници от епохата. Ботев има поне два регистрирани обира на богати хора, но, разбира се, той го прави с патриотична цел, за делото, но е факт, че това е чист обир", твърди Стоянович.

По думите му Бенковски пък е бил "наемен бияч".

"На младини в Истанбул той е изпълнявал т.нар. поръчки за връщане на пари. Като някой не си връща борча, идва нашето момче, понабива ги, взима парите и като лихвар ги връща на хората", описва "професията" на бъдещия водач на Априлското въстание братът на ексшефа на културното ведомство.

Дими Стоянович обаче настоява, че не е провокатор, нито иска да нанесе дори една драскотина върху ликовете на тези "хора икони".

"Напротив, всички тези неща ги правят още по-пълнокръвни, приближават ги до обикновените хора с техните прегрешения, слабости и недостатъци, като само подчертават тяхната извисеност и не смаляват техния ореол", убеждава културтрегерът.

"Това всъщност са неща, които казах в моята реч в Москва в Деня на народните будители. По същия начин и тогава всички бяха много възмутени. Но аз съм разказвал за това още в студентското си предаване "Пътеводител на историческия стопаджия", след това на различни конференции, всичко това е много добре познато на професионалните историци", подчерта Стоянович.

"Тогава в Москва се възмутиха много не руснаците, а студенти българисти. Стана голям скандал!", не скри пред "България Днес" тв водещият.

От артсредите пръв скочи "да защити честта, майко, юнашка" на останалите завинаги в историята българи актьорът и режисьор на филма "Ботев" Максим Генчев.

В свое обръщение в социалните мрежи, произнесено с глас, клокочещ от гняв и треперещ от възмущение, Генчев нарича Дими Стоянович "паразит и антибългарин" и призовава моментално да му бъде поискана оставката като водещ на предаване по националната телевизия.

"Максим Генчев изобщо не ме интересува, да върви да се лекува в психиатрията!", нанесе контраудар водещият на "Култура. бг".