Последни
Популярни
Горещи

Рокаджията Тома Здравков стана радиоводещ

https://hotarena.net/laifstail/rokadzhiyata-toma-zdravkov-stana-radiovodesht HotArena.net
Румен Димитров
231
Рокаджията Тома Здравков стана радиоводещ

Румен Димитров
231

Железният рокаджия Тома Здравков, победител във втория сезон на музикалното риалити „Мюзик айдъл“, започна работа като радиоводещ.

По-рано този месец певецът тръгва по новия си професионален път, като признава, че от началото впечатленията му са много добри.

„Атмосферата е брутална, колегите са железни, слушателите - нашето голямо метъл семейство. Това е поредното голямо предизвикателство, което поемам с огромно желание, зареден с енергия и готов да опъвам жицата следобедните часове. Тъкмо ще се наспивам добре!“, споделя Здравков, който стана много популярен след участието си в риалитито.

„Заедно ще подклаждаме огъня на рокендрола! Кеф!“, заявява още Тома,

Той призова слушателите да му стискат палци на новата работа, за която дълго време е мечтаел.

На финала на „Мюзик айдъл“ през 2008 г. изпява парчето на Азис „Обичам те“ и Одата на радостта от Девета симфония на Бетовен, изпълнена като ръченица, но все пак с оригиналния немски текст, Simply The Best на Тина Търнър, а победната му песен е Soldier Of Fortine на „Дийп Пърпъл“.

След успеха в предаването получава музикален договор с продуцент, но 5 години по-късно решава да се самопродуцира. И започна поредица от участия в популярни музикални предавания. През 2023 г. Тома беше част от сезон 11 на предаването „Като две капки вода“, като завърши на трето място, а изпълненията му бяха силно аплодирани. Година по-късно се пробва и в шестия сезон на кулинарното предаване „Хелс китчън“ и стигна до 5-ото място, като беше част от звездния отбор, пише „България Днес“.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.