Рокаджията Тома Здравков стана радиоводещ

Железният рокаджия Тома Здравков, победител във втория сезон на музикалното риалити „Мюзик айдъл“, започна работа като радиоводещ.

По-рано този месец певецът тръгва по новия си професионален път, като признава, че от началото впечатленията му са много добри.

„Атмосферата е брутална, колегите са железни, слушателите - нашето голямо метъл семейство. Това е поредното голямо предизвикателство, което поемам с огромно желание, зареден с енергия и готов да опъвам жицата следобедните часове. Тъкмо ще се наспивам добре!“, споделя Здравков, който стана много популярен след участието си в риалитито.

„Заедно ще подклаждаме огъня на рокендрола! Кеф!“, заявява още Тома,

Той призова слушателите да му стискат палци на новата работа, за която дълго време е мечтаел.

На финала на „Мюзик айдъл“ през 2008 г. изпява парчето на Азис „Обичам те“ и Одата на радостта от Девета симфония на Бетовен, изпълнена като ръченица, но все пак с оригиналния немски текст, Simply The Best на Тина Търнър, а победната му песен е Soldier Of Fortine на „Дийп Пърпъл“.

След успеха в предаването получава музикален договор с продуцент, но 5 години по-късно решава да се самопродуцира. И започна поредица от участия в популярни музикални предавания. През 2023 г. Тома беше част от сезон 11 на предаването „Като две капки вода“, като завърши на трето място, а изпълненията му бяха силно аплодирани. Година по-късно се пробва и в шестия сезон на кулинарното предаване „Хелс китчън“ и стигна до 5-ото място, като беше част от звездния отбор, пише „България Днес“.