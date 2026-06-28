Росен Катамарана мина на брюнетки

Бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов, който наскоро влезе в съвета на директорите на мегаструктурата „Държавна консолидационна компания“ (ДКК), отново беше заснет в компанията на две засукани млади дами, с които очевидно се е забавлявал във Виена.



Преди дни Росен Катамарана беше щракнат в бусчето, отвеждащо пътниците от Виена към терминала на летището в София в компанията на две брюнетки. Предполага се, че Христов се е забавлявал с младите дами в австрийската столица през отминалия уикенд. Бившият енергиен министър, подписал неизгодната газова сделка с „Боташ“ е



известен с непрестанния си сексуален апетит.





През лятото на 2022 г., когато беше енергиен министър в служебния кабинет на Гълъб Донев, Росен Христов беше „съсипан“ от публикация на рекламист в социалните мрежи, който разказа как преди няколко месеца, докато снимали клип на катамаран, капитанът обяснил на пасажерите как чука възрастни богати жени, докато свалял 26-годишната продуцентка, как не слизал от яхтата и нямал търпение да иде до Гърция, защото там се изкарвали много повече пари.

Миналото лято Росен Христов затвърди репутацията си на бонвиван, след като сам публикува във Фейсбук видео, на което се видя как ухилен и скрит зад тъмни очила върти волана на луксозен кабриолет „Мерцедес“, докато на задните червените седалки



на возилото се возят Саня Борисова и Анелия Узунова,



които танцуват и разрошват кокетно коси на фона на поп музика. Няколко дни след видеото с блондинките от кабриолета, последва обиск в апартамента на Росен Христов, разпореден от Антикорупционната комисия в рамките на разследване на аферата „Боташ“ и получена оперативна информация, че в Министерството на енергетиката се унищожават документи и се заличават следи. Росен Христов обаче не беше арестуван, макар в жилището му да бяха открити 80 000 евро в брой. След разпит в сградата на ДАНС, продължил няколко часа, министър „Боташ“ беше пуснат да си ходи и до ден днешен не е обвинен от прокуратурата за договора грабеж с турската компания.

Росен Христов е



морски капитан, притежаващ собствен катамаран



Lagoon 400 S2, произведен през 2018 г., който отдава под наем заедно със себе си в Гърция. Плейбоят енергетик е страстен любител на морските преживявания и притежава още два плавателни съда – 10-метрова яхта и малък катамаран. Те са закотвени в Гърция, в района на Сароническия залив и са обслужвани от други двама морски капитани, които работят за него.