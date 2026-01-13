Рожден ден като „Бомба“: Мария с нова песен, модно признание и семейна радост

Днес една от най-обичаните български певици – Мария – празнува рожден ден, който започна точно в полунощ с впечатляваща изненада, нова музика и престижно отличие.

Празникът стартира в 12:00 ч. с името на певицата, изписано в пет кутии с цветя, а поводите за радост продължиха с премиерата на най-новата ѝ песен Бомба, създадена в колаборация с румънския музикален продуцент Кости Юнита. Към личните и професионалните успехи се добави и награда за „Модна икона“, която затвърждава статута на Мария като стилен ориентир на родната сцена.

Въпреки бляскавото начало, певицата ще отбележи личния си празник в тесен семеен кръг. Причината – тази година е посветена на хората, които я обичат като артист, и на едно особено важно семейно събитие: предстоящия абитуриентски бал на дъщеря ѝ Марая, за който вече тече трескава подготовка.

Освен с музикалната си кариера, Мария е известна и с отдадеността си към майчинството. Дъщеря ѝ Марая завършва тази година Англо-американското училище и планира да продължи образованието си в Дубай или Абу Даби. Семейството наскоро е посетило региона, за да разгледа възможности и университети, преди да вземе окончателно решение.