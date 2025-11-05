Сексбомба от „Хелс китчън“ чака второ дете

Последни
Румен Димитров
959

 Сексбомбата от „Хелс китчън“ Мариела Чобанова чака бебе, пише „България Днес“.

 

Талантливата кулинарка с големи гърди и издути устни дълго време крие, че е бременна, и мнозина от обкръжението й не подозират, че наближава щастливото събитие.

В момента Мариела е в 6-ия месец от бременността си, но коремчето й съвсем леко е наедряло, а готвачката изглежда в отлична форма и не е качила излишни килограми. Колоритната участничка в „Хелс китчън“ вече има момченце.

Преди няколко месеца Мариела и съпругът й отпразнуваха 10-ата си годишнина откакто са заедно.

1 Коментара

Бог и Аз

преди 24 минути

И аз се кефя на татуси, да си оправи носа. Иначе направена мацка. Бог рече, че лош човек е тя. Аз на снимка мога да я гледам, не знам как е на живо. Ами селска пръчка ми мяза, но Той рече че тя не е такава.

