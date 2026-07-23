Шеф Манчев крещи на персонала от сутринта (Папарашки снимки)

Шеф Иван Манчев отново доказа защо е един от най-взискателните ресторантьори у нас. Папараците на „Ретро“ уловиха звездния готвач, изтупан в маркови дрехи, още рано сутринта пред заведението му в центъра на София, където денят започна не с кафе, а с висок тон към персонала. Дори хигиенистът не успя да се измъкне от зоркия поглед на Манчев и се наложи да изслуша гневна тирада още преди ресторантът да отвори врати за клиенти.

Всеки, който е гледал „Кошмари в кухнята“, знае отлично, че за Манчев компромиси не съществуват. Независимо дали става дума за храната, чистотата, обслужването или подредбата в кухнята, той държи всичко да бъде изпипано до най-малкия детайл. Същите правила важат с пълна сила и в собственото му заведение, където няма значение дали обясняваш на главен готвач, сервитьор или хигиенист – ако нещо не е направено както трябва, те спохожда гневът на шефа.

Именно такава сцена заснеха фотофрафите на „Ретро“. Манчев пристигна в ресторанта още преди началото на работния ден и веднага започна обиколка. Не мина много време и пространството се огласи от характерния му плътен глас. След няколко минути шефът вече размахваше ръце, обяснявайки как точно трябва да бъде свършена работата.

Редовните посетители на ресторанта споделят, че подобни „оперативки“ на висок тон далеч не са рядкост. Не един и два пъти от кухнята се чували овиквания, гарнирани с указания кое как трябва да се прави. За Манчев обаче това е част от работния процес, защото предпочита всяка грешка да бъде отстранена навреме, вместо клиентът да остане разочарован.

Според хора от екипа му Иван Манчев изисква най-много имен-но от себе си и очаква същото отношение и от всички около него. В ресторантьорския бранш шефът е известен като човек, който не допуска компромиси. Репутацията му на един от най-добрите български готвачи е изградена именно върху дисциплината, високите стандарти и постоянния контрол върху всеки детайл.