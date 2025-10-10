ШЕМЕТНА! Мария побърка мрежата със снимки по знойно барабанче

Шеметна визия демонстрира отново и отново фолк фурията Мария. Топ певицата в бранша побърка мъжката, че и женската аудитория със снимки, на които позира само по риза.

Небрежно заметнала черния тоалет, изпълнителката на „Харем“ показва знойно барабанче и брутални секси крака.

Известна със стриктния си режим, който включва ежедневни тренировки и здравословно хранене, Мария отново показа безупречните резултати.

Под снимките в мрежата заваляха коментари на разгорещени мъже: „Страхотна си!“, „Богиня“. А дамите също не останаха безучастни и я засипаха с въпроси как поддържа тази топ форма.

Певицата за пореден път доказа, че няма нищо невъзможно и когато една жена владее изкуството на дисциплината, тя намира време и за кариерата, и за семейството — и пак изглежда ослепително.