ШОК! Нина Добрев заряза лукса в Холивуд заради каравана на българския плаж!

След историческата победа на България и решението страната ни да бъде домакин на музикалния конкурс, в публичното пространство вече се обсъждат възможните водещи. Името на Нина Добрев е сред най-коментираните предложения. Феновете виждат в нея подходящо лице за международна сцена заради популярността ѝ и свободното ѝ общуване на няколко езика.

Повод за слуховете стана нейна публикация в Инстаграм, от която стана ясно, че тя е в България. Това съвпадна с посещението на представители на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), които обикаляха нашите градове, за да оценят условията за домакинство. Засега няма официално потвърждение, но евентуалното ѝ присъствие на сцената би било огромен успех за първото домакинство на България, пише "Галерия".

Актрисата прекара няколко слънчеви дни на българското Черноморие. Сподели, че това е първото ѝ завръщане в родината от шест години насам (последно си е била за Коледа през 2020 г.). Тя разкри, че е била на къмпинг край морето, тъй като баща ѝ притежава малка каравана, паркирана буквално на плажа, а по-късно публикува снимки и от Созопол.

Малко след това звездата беше забелязана и на трибуните на футболен мач между Франция и Швеция. На стадиона с капацитет 80 000 жители тя демонстрира непринуден спортно-елегантен стил (бяла тениска, потник, бежови дънки и черни очила) и сподели кадри как се забавлява и хапва на трибуните.

Медиите наскоро я засякоха на разходка в Ню Йорк в компанията на успешния модел Дилън Джоузеф. Двамата изглеждали в добро настроение, което веднага предизвика спекулации дали това не е новият мъж до нея. Феновете са разделени дали става дума за романтика, или просто за приятелство.

Преди това Нина Добрев имаше 5-годишна връзка с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт, с когото се разделиха през септември 2025 г. В миналото си тя е имала и други известни връзки: с режисьора Грант Мелън (2018–2019 г.), с актьора Глен Пауъл (2017 г.), с актьора Остин Стоуел (2015–2016 г.), с танцьора Дерек Хъф (за около 3 месеца през 2013 г.), с екранния си партньор от „Дневниците на вампира“ Иън Сомърхолдър (3 години, до раздялата им през 2013 г.)