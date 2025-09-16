Синът на Митьо Очите бръмчи на кокаин! Освободиха го от ареста за нула време https://hotarena.net/laifstail/sinat-na-mityo-ochite-bramchi-na-kokain-osvobodiha-go-ot-aresta-za-nula-vreme HotArena.net

Синът на несебърския ъндърграунд бос Димитър Желязков, по-известен като Митьо Очите, е заловен да кара надрусан до козирката с кокаин.

Това разбра „България Днес" от свои източници в полицията в Бургас. Димитър Желязков-младши е сгащен от ченгета в морския град на 12 септември. Органите на реда спират лъскаво возило ауди, на бургаския булевард „Стефан Стамболов". Зад волана се оказва синът на прочутата кримка. Очите на младши направо светят, а той изглежда неадекватен. Органите на реда веднага му правят тест за алкохол и наркотици. Дрегерът показва, че синът на Митьо Очите не е употребил алкохол, но пък се оказва, че е надрусан. Тестът за наркотици показва наличието на кокаин в кръвта на малката кримка.

Униформените веднага му щракват белезниците и го отвеждат в ареста. На път за килията 20-годишният наследник на ъндърграунд боса решава да даде доброволно кръвна проба в болница. След това вече е приведен в ареста, където престоява символичните 24 часа.

Според наши източници дори е бил и по-малко време зад решетките.

„България Днес" се свърза и със свои източници в Районната прокуратура в Бургас. Те потвърдиха, че в момента се води разследване и случаят им е докладван от полицията. Източниците ни споделиха, че към момента срещу младши няма повдигнати обвинения. Това предстои да се случи, след като излязат резултатите от кръвната проба, които все още не са готови. Ако резултатите покажат, че малкият Желязков е бил надрусан, то това най-вероятно ще първата му осъдителна присъда.

Синът на несебърското страшилище го грозят от една до три години решетки, глоба от петстотин до хиляда лева, както и отнемане на книжката за определен период, какъвто бъде преценен от магистратите

Припомняме, че 20-годишният Димитър Желязков-младши завърши средното си образование миналата година и оттогава е част от официалните бизнес дела на окъпаната в криминална слава своя фамилия. Неговият баща Митьо Очите лежа в затвора в периода 2006-2010 г. с осъдителна присъда като тартора на крими мрежа, разпространявала дрогата по Южното Черноморие. В момента срещу Очите се води и дело за рекет, умишлени палежи и търговия с наркотици, което отлежава в Бургаския съд. По него е подсъдима и дъщеря му Станислава, както и нейният съпруг.

Младши може и да се сбогува с тузарското си ауди, което толкова много обича.

Какво мисли бащата на младши не знаем, но със сигурност не би бил доволен, че прожекторите са насочени отново към фамилията им, след като Митьо Очите изглежда улегна и се отказа от кримиживота. Дори стана инфлуенсър.

Какво е подготвила съдбата за наследника на Димитър Желязков, предстои да разберем. Младши най-вероятно няма да види вътрешността на затвора, защото няма минали спречквания с органите на реда и не е съден. Условна присъда е най-вероятният сценарий, който ще се разиграе.