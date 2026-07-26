СКАНДАЛ: Киара завлече гръцки колега с €20 000

Бившата ергенка и фолк певица Киара се е забъркала в международен скандал, издадоха източници на „Уикенд”. Тя е завлякла гръцкия си колега Тасо Кермос с близо 20 000 евро за обща песен и клип, след което му обърнала гръб, без да изпълни нито един от поетите към проекта ангажименти. Музикантът до днес се чуди къде е сбъркал и защо колежката му отказва дори да сподели дуета в социалните мрежи.

Историята на злополучната песен на Киара с Тасо Кермос започва в края на миналата година, когато по Би Ти Ви тече скандалното, но рейтингово риалити „Ергенът: Любов в рая”. Киара влиза в него около средата на сезона, когато започват скандали между главната героиня в интригите – Анна Шермин, и нейния избраник Красимир Томов. От продукцията оформят любовен триъгълник, като включват в играта „резервата” Киара и Красимир в крайна сметка избира нея вместо Шермин.

Точно когато всичко това се излъчва по телевизията, а Киара се изказва на върха на славата си, гръцкият певец Тасо Кермос решава да направи дует с българка. Самият той няма кой знае какви познания за нашия шоубизнес. Неговото основно занимание е свързано със световно известна луксозна марка козметика, има голямо влияние в козметичния бранш, живее и работи в Германия, но музиката е голямата му страст. Популярен е в Сърбия, има желание да пробие и в България. Близък е с режисьора Деян Миличевич, който навремето е снимал клипове за звезди като Алисия и Емануела. Обещава му да снимка клип за бъдещия му дует с българска звезда. Общ приятел ги свързва с роден агент, който обещава да направи списък с популярни изпълнителки но в крайна сметка предлага едно име – на Киара. Убеждава гръка и сръбския режисьор, че в момента тя е на върха.

Тасо вижда, че ергенката действително има над 100 хиляди последователи в Инстаграм, както и много участия, и се съгласява да пее с нея. Уговарят дуета Mi Milas („Не говори”). Гръкът обещава да поеме всички разходи по проекта, включително снимките на клипа в Германия и пътуването на родната звезда дотам, а тя от своя страна трябвало само да пусне видеото в своя канал в музикалната платформа Ютуб, да го промотира в социалните мрежи и да покани колегата си на две-три свои участия, за да изпеят заедно песента на сцена. Той изпълнява уговорката, влагайки близо 20 хиляди евро в проекта. Тя обаче забравя своите ангажименти.

Видеото е снимано на 20 април, разказаха източници на „Уикенд”. Всички разходи около престоя на Киара в Германия за снимките са поети от Тасо. Тя трябвало да пътува сама, но в последния момент обявила, че ще си вземе и асистент, така че се наложило гръкът да настани и него в хотел, да го черпи по ресторанти и да му плаща забавленията в извънработно време. Освен клипа, Киара трябвало да направи и фотосесия за козметичната марка, която Кермос представлява. Това е щяло да й вдигне рейтинга в световен план, тъй като става въпрос за много луксозен клас козметика с добри позиции на световния пазар, но родната звезда в последния момент отказва да застане пред камера. Обяснението й било, че иска да си почива, защото й предстояло и пътуване до Лондон, за което трябвало да е свежа. Тя дори искала да тръгне за английската столица веднага след снимките на клипа, но Тасо не успял да смени отдавна закупения й самолетен й билет с по-ранен полет. Цялото си време в Германия извън снимките на клипа Киара прекарала в хотелската си стая.

Самите снимки на видеото също не минали гладко. Ергенката се оплаквала, че й е студено, отказала да влезе във вана с топла вода, което било планирано предварително в сценария на клипа, отказала и да съобщи мерките си, за да може стилистът на продукцията да й подбере тоалети. Накрая извадила свои неща – основно бельо – които облякла пред камерите, и обявила, че иска 1000 евро хонорар за стилиста, който й ги е избрал. Това било единственото искане, което нейният гръцки колега отказал да изпълни, тъй като никой в продукцията не бил сигурен, че въпросният стилист наистина съществува.

Дуетът на Киара с Тасо Кермос излиза преди месец. Видеото вече има над 600 хиляди гледания в Ютуб, но Киара до ден днешен не го е споделила в своите канали. Тя се държи така, все едно песента не съществува, твърдят източниците на „Уикенд”. Не е спазила ангажимента си да обяви проекта в социалните мрежи, не е канила Тасо на нито едно свое участие, не отговаряла на телефонните му обаждания, нито на съобщенията му. Същото било и поведението на агента, който я е свързал с гръка. Кермос се чуди каква е причината за така странна реакция и съжалява, че е вложил 20 хиляди евро в проект с българка, която се държи така, като че ли не го познава.