СКАНДАЛИТЕ около Явор Бахаров и Рая Пеева не спират – вижте най-новите им изцепки!

Явор Бахаров бе на път да запише нов срамен момент в биографията си, след като в петък е бил зрелищно задържан в пернишкото село Долна Диканя от въоръжени служители на криминална полиция, съобщи Пик. Полицаите дошли по сигнал от съседи, които се оплакали от разнасяща се миризма на марихуана в парцел, чийто собственик е звездата от „Съни Бийч“.

Оказало се, че в двора на имота има парник, в който се намирали десетина саксии с генно модифициран канабис. Бахаров бил задържан пред очите на годеницата си – телевизионната водеща Рая Пеева, която е бременна в осмия месец.

Задържането на Бахаров рискувало да провали летните представления на изключително успешния спектакъл „Отчаяни съпрузи“, в който актьорът си партнира с добрите си приятели Бойко Кръстанов и Даниел Пеев.

На помощ е бил изпратен столичният топ адвокат Любомир Таков, който на два пъти отърва Бахаров от пандиза. Първо преди пет години братът на звездата от „Под прикритие“ Захари Бахаров бе заловен да дрифти субаруто си пиян и с коктейл от дрога в кръвта из зимния курорт Банско. Припомняме, че тогава Бахаров получи ефективно наказание от съда в Разлог, но окръжният съд в Благоевград измени присъдата му в условна. През 2023 г. къдрокосият актьор беше задържан с марихуана в центъра на София. Тогава защитникът му атакува обвинението с претенции, че случаят е маловажен, и от прокуратурата прецениха, че не си заслужава държавата да отделя ресурс, за да го изправи пред съда, като делото срещу Бахаров беше прекратено.

Явор Бахаров открай време е споделял, че пуши трева, за да се бори стреса и високото кръвно.

Наши източници от МВР споделиха, че малко преди обяд Бахаров и адвокатът му са напуснали сградата на ОДМВР-Перник, като актьорът е дал показания като свидетел, а прокуратурата не му е повдигнала обвинение.

Според хора от арт средите, поведението на звездата е потресаващо, тъй като половинката му Рая Пеева очаква бебе всеки момент. На актрисата, която доби голяма популярност покрай участието си в звездния отбор на тв шоуто „Хелс Китчън“, също предстоят съдебни перипетии. По време на снимките на кулинарното риалити тя и нейната майка Красимира Демирева влязоха в остър конфликт с колежката си – актрисата от „Откраднат живот“ Диана Димитрова. След обидни реплики и нападки по неин адрес в тв ефира Димитрова се зарече, че ще съди Пеева. През юни актрисата съобщи, че е завела дело за обида и клевета.

Наскоро пък на бял свят изплува видео на Пеева от миналата година как влиза в словесни престрелки с шофьор на автобус, заплашвайки го, че работи в новините на Би Ти Ви, псува го, след което той я зашеметява леко.

Явор и Рая са безспорно една от най-скандалните двойки в родния шоубизнес и изглежда, сериите около тях няма да спрат. Хора от гилдията са на мнение, че 41-годишният талантлив Явор трудно ще пребори пороците си, а с непрестанните си издънки рискува кариерата си.