Последни
Популярни
Горещи

Скандално или нормално? Андреа пя без бельо на участие! (ФОТО над18)

https://hotarena.net/laifstail/skandalno-ili-normalno-andrea-pya-bez-belyo-na-uchastie-foto-nad18 HotArena.net
Каролина Церовска
987
Скандално или нормално? Андреа пя без бельо на участие! (ФОТО над18)

Каролина Церовска
987

Фолк певицата Андреа отново разбуни духовете с провокативно поведение и избор на тоалет. Изпълнителката на „Топа, топа“ цъфна на клубно участие, облечена в дантелено прозрачно боди, от което прозираха всичките й подробности, тъй като „случайно“ бе пропуснала да си сложи бельо.

Неволният пропуск бе приет като скандално и пошло поведение от някои, докато други аплодираха смелостта и визията й.

 „Супер си е Андреа! Много е секси!“, „Всички се изкарахте големи моралисти. В крайна сметка това е сценичен тоалет. Не е отшила да чете лекции в училищна библиотека, а е на участие в дискотека“, защитават я фенове.

Не можем да отречем, че фолк дивата изглежда доста добре и в завидна физическа форма. Тя видимо се грижи за тялото си и поддържа изкусителна фигура. А моралистите прост да си закрият очите!

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

2 Коментара

Зайче

преди 19 минути

Какво да очакваш от жена, която няма друго освен една западаща кариера и е в средна възраст с остра нужда за внимание.

Коментирай

Зайче

преди 18 минути

Какво да очакваш от жена, която няма друго освен една западаща кариера и е в средна възраст с остра нужда за внимание.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.