Скандално или нормално? Андреа пя без бельо на участие! (ФОТО над18)

Фолк певицата Андреа отново разбуни духовете с провокативно поведение и избор на тоалет. Изпълнителката на „Топа, топа“ цъфна на клубно участие, облечена в дантелено прозрачно боди, от което прозираха всичките й подробности, тъй като „случайно“ бе пропуснала да си сложи бельо.

Неволният пропуск бе приет като скандално и пошло поведение от някои, докато други аплодираха смелостта и визията й.

„Супер си е Андреа! Много е секси!“, „Всички се изкарахте големи моралисти. В крайна сметка това е сценичен тоалет. Не е отшила да чете лекции в училищна библиотека, а е на участие в дискотека“, защитават я фенове.

Не можем да отречем, че фолк дивата изглежда доста добре и в завидна физическа форма. Тя видимо се грижи за тялото си и поддържа изкусителна фигура. А моралистите прост да си закрият очите!