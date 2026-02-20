След брутална катастрофа: Доктор сглобява ергенка парче по парче ШОК СНИМКИ

Последни
С тежка история, белязана от нечовешка болка, но и сила, влезе в „Ергенът“ участничката Пламена Благоева.

 

От 2018-а насам красавицата живее втори живот след брутална катастрофа, която едва не я обезобразява. Впоследствие момичето е с черепно-мозъчна травма и множество счупени кости в областта на челото.

„Цялата горна част на лицето ми бе хлътнала - изобщо не изглеждаше добре. Благодарение на доцент Факих и екипа му, както и професор Романски, успях да се възстановя напълно“, разказва Плами в ефира на „120 минути“ преди 8 години.

Сякаш с вълшебна пръчка талантливият лекар успява да подреди парче по парче костите на девойката, добавяйки титаниева пластина.

„Направихме операцията първо на макет. Избирахме отделните винтове в милиметри“, признава специалистът в предаването на Светослав Иванов.

Ефектът наистина е „Уау“! Отваряйки очи в болницата, Благоева е шокирана от резултата - лицето й си е същото, както преди.

„На много места ни отхвърлиха - не само в София - къде ли не. Доцент Факих бе единственият човек, който ме пое отвсякъде и се захвана със случая ми от началото до края. Даже майка ми му каза: „Поверявам ви я, правете с нея каквото искате. Вярвам ви и това е“, спомня си 26-годишната собственичка на салон за красота.

„Д-р Факих е моят спасител!

Заради него се харесвам и вече изглеждам добре“, признателна е на пластичния хирург пострадалата.

Реконструирана и напълно уверена в себе си, Пламена прекрачи прага на новия „Ерген“ с походката на кралица. Самата тя се определи като Iron Women,  не просто заради поставения имплант, но и заради силата в непоколебимия cи характер.

Появата й предизвика истински бум в социалните мрежи,  където гъмжи от коментари по неин адрес - я добри, я  лоши. За всички е ясно, че именно Пламена ще е сред най-скандалните дами в сезона.

На този етап неин фаворит е юристът с артистична душа Стоян, с когото продължават приключението си в Шри Ланка. Дали ги чака бурна любов в сърцето на Азия? Предстои да разберем.

