След като погребва сина си: Фолклегенда търси помощ, за да стане майка https://hotarena.net/laifstail/sled-kato-pogrebva-sina-si-folklegenda-tarsi-pomosht-za-da-stane-mayka HotArena.net

Доби от "Пантерите" с кампания за продажба на сувенири, за да плати непосилните процедури за бебето си

Искам отново да бъда майка! Отчаяният вик за помощ е на Доби от легендарната фолкгрупа "Пантерите". Тя погребва 32-годишния си син, а сега я крепи нова надежда да се сдобие с рожба, писа "България Днес".

"Аз и съпругът ми очакваме нашето бебче - момиченце, което ще се роди през месец януари 2026 година. До този момент стигнахме благодарение на медицината, но по начин, който е почти непосилен финансово. Процедурата по плащанията все още не е завършила. На ръба на силите сме си", признава семейството.

Дори и съпругът й Иван ще станат родители на дъщеричка

Съпрузите се подкрепят в добро и зло и живеят с очакването за рожба

Единственото дете на Доби - Атанас, умира в чужбина преди 2 г. и 4 месеца. Пред вестника тя разказва, че тогава са разпродали всичко, за да може да платят скъпите такси за транспортиране на тялото до родината.

Починалият син на певицата Атанас

"Преминахме през ада. Но явно оцеляхме. С времето намерихме сили да продължим да живеем", споделя изпълнителката. Едно неочаквано обаждане успява да я просълзи. Обаждат й се съучениците на починалия й син, които искат да дарят пари за кампанията за бебето.

Момичетата от "Пантерите" са наричани българските "Спайс гърлс". Групата им е създадена през 1999 г. и се изявява до 2001 г. в състав Доби, Лили, Ели и Ани.

Феновете луднаха по хитовете на "Пантерите" "Две по две", "Бум-бум", "Секретарки" и много други

Те дори отиват на турне в САЩ. Певиците са родом от Хасково и част от балет "Фрида". Феновете луднаха по хитовете им "Четири пантери", "Две по две", "Бум-бум" и "Секретарки". След разпадането на формацията Доби се занимава с "Малките пантери". После се отказва от музиката и се захваща със собствен бизнес - отваря магазинче за сувенири в родния си град.

Именно на сувенирите разчита за благотворителната кампания за бебето.

Бъдещите родители изработват ръчно сувенири за благотворителната кампания за бебето. Магазинчето се намира в центъра на Хасково на ул. "Варна" 2.

"Сега сме в положението на бъдещи родители, които не са от най-младите, но носим в себе си цялата вяра на света. Да - по-късно от стандартното, но всяка човешка история е различна, и това е нашата. Правили сме различни кампании в града ни за събиране на средства за деца и хора в нужда, но ето че е било писано да направим и за нас такава кампания", признава Доби.

За да не изглежда като просене на пари, с мъжа й Иван подготвят ръчно изработени битови и коледни сувенири за всеки, който пожелае да ги подкрепи.

"Благодарим от сърце на всеки, който ще се отзове, както и на тези, които просто ще ни подкрепят с добра мисъл и човешка топлина", казват бъдещите родители.

Благотворителното им базарче се намира в центъра на Хасково на ул. "Варна" 2. Ето и сметката, на която се събират средства:

Revolut / Банкова сметка:

Титуляр: Добромира Божева

IBAN: LT37 3250 0981 4819 9364

BIC / SWIFT: REVOLT21

Банка: Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Lithuania

Revolut (телефон): 0896 395 939



Може да последвате Доби в социалните мрежи ТУК