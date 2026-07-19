След поредната фенска издънка: Сритаха „шишарките” на Камен Алипиев-Кедъра

Сритаха „шишарките” на Камен Алипиев-Кедъра, научи „Уикенд” от свои източници в БНР. Причината – поредната фенска издънка на известния спортен журналист. Преди няколко дни Кедъра, колегата му и водещ на „Моят плейлист” по БНТ Васил Върбанов и журналистът Никола Стойнов избухнаха като ултраси на „Левски” в ефира на радио „Тангра мега рок”. До тук нищо лошо, но тримата прекрачиха границата на добрия тон и обидиха феновете на ЦСКА, а те са, кажи-речи, половината медийна аудитория у нас.

Ситуацията се разви в седмичното спортно предаване „Джитбол”, в което тримата левскари яко пресолиха манджата. Първи по адрес на ЦСКА изригна един от най големите меломани у нас – Васил Върбанов, като изгърмя в ефир един от любимите рефрени на сините запалянковци: „Турция е вашата родина“! Никола Стойнов добави: „Милко Балев е вашият баща“, а Кедъра сложи черешката на тортата с рефрена: „Свинска кочина ви е стадионът“. Усетил, че са прекрачили границите на допустимото, Стойнов бързо обърна плочата: „Стига де, стига де. Хората все пак хубав стадион правят“.

Реакцията му обаче явно е закъсняла, защото редакционните телефони на „Тангра” са прегрели до червено от оплакванията на възмутени слушатели. Изцепката вбесила началството, а най-вече – шефовете на обществените медии БНР и БНТ. Припомняме, че от няколко години Камен Алипиев води онлайн предаването „Спортна среща” на радио „София”, което е част от програмите на националното радио.

Генералният директор на БНР Милен Митев лично привикал Кедъра в кабинета си, споделиха източниците ни. „Камене, отраснал съм с твоите коментари на мачовете от НБА. Как можеш да ме дъниш така?”, попитал шефът на радиото. В типичния си гръмогласен стил Алипиев обяснил, че всичко било на шега, за разчупване на живото предаване, но номерът не минал. Митев напомнил на Кедъра, че през 2019 г. беше уволнен от телевизията-майка и ако иска да работи в държавна медия, трябва да пази прилично поведение и да не дава тон на запалянковщината си. Още повече, че обидният рефрен не накърнява само чувствата на голяма част от аудиторията, но можело да предизвика дипломатически скандал с Турция, която освен наша съседка, е важен политически и търговски партньор. Като юрист Митев напомнил на устатия журналист, че всяка изтървана в ефир дума може да има тежки правни последици.

Камен излязъл от кабинета на началника с подвита опашка, твърдят негови колеги от радиото. От няколко години той е гост-коментатор на баскетболни срещи по Нова телевизия, като последно коментира разгрома на българските национали над Норвегия с 88:57 пред препълнената зала „Арена Ботевград”. Телевизията дори го покани в „На кафе”, което си е голяма привилегия, но там издънки като „свинска кочина ви е стадионът” също не се толерират.

Неприятно преживяване е имал и Васил Върбанов, чийто последен засега гост в „Моят плейлист” бе именно Кедъра. Предаването е външна продукция на продуцентската къща „Нобъл хаус медия” и Върбанов не е имал късмета да се сблъска челно с шефката на БНТ Милена Милотинова. Той обаче е имал сериозен разговор с главния продуцент на „Външна телевизионна продукция” Евгения Атанасова-Тенева. Най-ларж от ситуацията се измъкнал известният чешит Никола Стойнов, който е в частна медия, а и бе единственият, който се опита да позамаже конфузната ситуация.

Припомняме, че Камен Алипиев бе уволнен като главен продуцент на дирекция „Спорт” по БНТ през 2019 г., докато е в болнични. Като официална причина бе посочено, че той няма изискваната за длъжността диплома за висше образование. Кедъра обаче прозря политически мотиви за изгонването си. През 2020 г. той се дипломира по специалността „Спортна журналистика” в НСА, а през 2023 г. осъди държавната телевизия за уволнението си. Алипиев работеше в БНТ от далечната 1987 г. и навремето е привлечен там от Сашо Диков.