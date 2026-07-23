След раздялата с Денков: Ивайла Бакалова напомпа джуки до пръсване! Има ли друг? (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/sled-razdyalata-s-denkov-ivayla-bakalova-napompa-dzhuki-do-prasvane-ima-li-drug-snimki HotArena.net

Ивайла Бакалова очевидно е решила да отвори нова страница след изненадващата раздяла с Веселин Денков. Бившата Мис България се показа с устни, напомпани до пръсване, и видимо освежено лице, което е изключително нетипично за нея, пише Intigi.bg. Бакалова не е сред привърженичките на пластичната хирургия и неведнъж се е обявявала „За“ естествената красота. обемното количество хиалурон в джуките й обаче говори обратното...

Прави впечатление и друго - вместо да изглежда съсипана, красавицата направо сияе.

Нима причината за доброто ѝ настроение не е само новата визия, а и нов мъж? Именно този въпрос започна да обикаля светските среди, след като стана ясно, че Бакалова и бащата на втората ѝ дъщеря са сложили край на близо десетгодишната си връзка.

Разлъката изглежда повече от внезапна. Само допреди месеци Ивайла и Весо Брадата минаваха за двойка, оцеляла след изпитания, които биха сринали и най-здравото семейство. Днес общите им снимки са изтрити от профила на миската, а двамата пазят пълно мълчание. Според публикациите те не са заедно от около два месеца, но официално не са потвърдили нито раздялата, нито причината за нея.

Затова и сияещата Бакалова неизбежно разпали съмненията за трети човек. Дали нова любов не ѝ е дала смелост толкова рязко да сложи точка на отношенията си с Денков?

Припомняме, че самата Ивайла призна през 2025 г., че още преди ареста двамата били силно разклатени и вървели към раздяла. „Ние сме трудни характери и мисля, че ни запази вярата“, разказа тя тогава в „Преди обед“.

Дали освежаването на визията на Ивайла се дължи на нов мъж, предстои да разберем.