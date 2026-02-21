След съдебните проблеми: Намери се театър, който да назначи Димо Алексиев

Алексиев ще играе на сцената на Драматично-куклен театър "Константин Величков"

"Димо Алексиев е много добро попълнение за Пазарджишкия театър. Като цяло трупата на е много силна - там са Силвия Петкова, Диана Любенова, Силвестър Силвестров, Богдан Казанджиев. В момента Теди Москов заедно с Мая Новоселска репетират една много хубава пиеса, която се очаква наистина да бъде хитово заглавие", споделя пред "България Днес" Георги Тошев, който от началото на февруари е част от екипа на театъра.

Алексиев бе привлечен към трупата в Пазарджик в началото на седмицата.

"Решението кой да бъде присъединен към екипа изцяло е в ръцете на нашия директор Димитър Баненкин и на главния художествен ръководител Влади Люцканов", казва той и допълва:

"Познавам Димо още от Варненския театър, когато изигра Калигула на Камю в спектакъла на Явор Гърдев и беше разпознаваем много преди ролите си в киното", спомня си Тошев.

"Не съм го гледал в последните години в театъра, което е моя грешка, но Димо е интересен актьор и всяка една трупа би имала репертоар, в който да се включи. Предполагам, че директорът и Влади Люцканов са взели предвид репертоарната политика за следващите два сезона и ролите, които Димо ще покрие като възраст и натюрел", смята обичаното лице от екрана.

"Познавайки актьорските качества на Димо, това е много добро попълнение. Пазарджишкият театър дава сериозна заявка да излезе от кризата, в която е бил години наред. За мен е важно театърът да участва в международни фестивали и да покаже работата си и извън България", завършва експертът по международно сътрудничество.

Преди дни директорът на ДКТ "Константин Величков" Димитър Баненкин поздрави Димо за присъединяването му към техния екип:

"Както вече ви писах, стъпка по стъпка! Димо, успяхме! Добре дошъл!".

Екипът на театъра добавя:

"Щастливи сме да имаме Димо Алексиев на нашата сцена и вярваме, че присъствието му ще донесе още повече емоции и магия на нашата публика".

След завръщането си Димо започва начисто въпреки съдебните си проблеми. През есента на 2024 г. актьорът бе засечен на бул. "Н. Мушанов" с 1,68 промила алкохол, докато се прибирал от снимки на кулинарното шоу "Черешката на тортата". Той твърди, че не е шофирал, а просто е влязъл в колата да си вземе ключовете и е извиквал такси чрез телефона си. Съдът му наложи ефективна присъда от 18 месеца, а процесът продължава на втора инстанция.

Въпреки трудностите Димо получи широка подкрепа от колеги, приятели и фенове, които приветстват завръщането му на сцената.