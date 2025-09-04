СЛЕД СТРАШНАТА ТРАГЕДИЯ: Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря, не може да прежали Тошко

Семейната трагедия в рода Живкови продължава да слага отпечатък върху живота на фамилията. Дизайнерката Жени Живкова е взела решение да отмени сватбата на голямата си дъщеря Людмила заради скорошната кончина на брат си Тодор Славков, писаха медии.

Вместо грандиозна церемония на морето, за която вече бяха поканени близо 100 гости от 15 държави, а Жени лично уши роклята на щерка си, фамилията е в траур.

Дъщерята на дизайнерката - Людмила, щеше да се омъжва на пищна церемония край морето. Сватбата, която трябваше да се състои в началото на септември край Лозенец, е отложена за неопределено време.

Голямата дъщеря на Жени -Людмила, вече е майка - през пролетта тя роди първото си дете. Правнучката на Тодор Живков живее в Лондон заедно със своя партньор Владимир - милионер с бизнес в САЩ и Великобритания. Людмила Стефанова е завършила висшето си образование в частния институт „Прат" в Ню Йорк. Дипломира се като интериорен дизайнер. След като взе и магистратура, тя остава известно време в САЩ, но впоследствие решава да прави кариера в Европа. Докато е в Америка, тя се запознава и с Владимир. Малко след това двамата се местят в Лондон, където Людмила става част от екипа дизайнери на една от най-прочутите фирми за архитектура и интериор в Обединеното кралство - „Desing Haus Liberty”.

По-малката дъщеря на Жени Живкова - Андреа е завършила специалност „Мода" в институт „Марангони" в Лондон, който е част от италианския институт „Марангони“. След това се връща в България и тръгва по стъпките на майка си.

На 40-ия ден от кончината на Тодор Славков в неделя семейството се събра на Централните софийски гробища, където бе отслужена панихида. Синът на Людмила Живкова и брат на Жени беше намерен мъртъв на 21 юли. Според прокуратурата той се е самоубил със законно притежаван пистолет. Малък Тошко, както го наричаха приятелите му, е погребан до баща си Иван Славков, в близост до гробовете на Людмила и Тодор Живков.

На поклонението на Тодор Славков липсваше единствената му дъщеря Катерина, която се сбогува с баща си преди официалната церемония. Близките й обясниха отсъствието й с огромния стрес, в който се намира младото момиче. Тази година тя завърши Италианския лицей в София и обмисляше да продължи обучението си в чужбина. Девойката избягваше да влиза в светлината на прожекторите и не споделяше нищо лично в социалните мрежи, за да не привлича вниманието и да живее спокоен от медии живот. След смъртта на баща й обаче единствените видими кадри в иначе заключените профили на младата Славкова са само общите й снимки с него.