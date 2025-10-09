Снаха на бай Миле в центъра на вниманието: Моника роди второ (СНИМКИ)

Семейството на митичния бос от СИК Милчо Бонев – бай Миле вече има още един член. Неговата снаха, красивата Моника Цветанова, съпруга на Милчо Бонев-младши, стана майка за втори път, пише Intrigi.bg.

Щастливата новина Моника сподели лично в профила си в Instagram, изказвайки дълбока благодарност към лекарите и акушерките, които се грижиха за нея по време на раждането.

„Безкрайна благодарност от сърце! Благодаря на невероятната акушерка Надежда Стаменова, д-р Мирослава Генадиева и целия екип, които бяха до мен и при двете ми раждания. Благодарение на тях преживях най-красивото чудо – две естествени раждания, изпълнени с грижа, нежност и любов“, написа Моника.

Младата майка разкри, че и този път е дарила съпруга си със син и сподели вярата си в силата на женското тяло.

„Дано повече жени се замислят и повярват в себе си – нормалното раждане е истинска магия“, добавя тя.

Цветанова публикува и трогателна снимка с двете си деца от болница „Надежда“, като призна, че изживяването е било „повече от прекрасно“.

„Бих се върнала още 10 пъти, за да изживея всичко отново. Благодаря на Господ за двамата ми сина и на хората, които направиха пътя им към този свят толкова красив“, споделя тя.

Радостната новина предизвика вълна от поздравления и топли пожелания към семейството на Боневи в социалните мрежи.