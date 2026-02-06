Соня Немска без торта за ЧРД!

Без торта, но с много десерти и ново начало Соня Немска отпразнува рождения си ден в ливански ресторант.

Прекрасната певица отбеляза рождения си ден в уютна и стилна атмосфера, събирайки най-близките си приятели. Русокосата изпълнителка избра различен и нестандартен начин да празнува, без традиционната торта и свещички, но с много настроение и вкусни изкушения.

Начало

„Понеже бяхме в ливански ресторант, се насладихме на ливанска кухня и ливански десерти. Имаше много десерти – без торта, без свещичка“, сподели певицата. Поздравленията към Соня Немска валели през целия ден, още от предишната нощ. „Всеки се надпреварваше да ме поздрави“, каза тя. По думите ѝ този рожден ден е бил по-различен от всички останали. „Чувствах някаква особена лекота. За първи път на рождения си ден усещах, че това ще бъде една много добра година в живота ми. Все едно завърших някакъв цикъл от живота си, който не беше много лек. Чувствам, че започвам ново начало, което ще бъде по-леко във всякакъв смисъл. Така ще бъде“, каза Соня Немска.

Подаръци

„На рождения ден, ако съм имала някакви трудности, да останат в старата година. Сега януари и февруари ми минават много спокойно. Просто се почерпихме. На следващия ден пях, пазех се за участие. На рождения ми ден не се отпуснах изчерпателно, защото на другия ден имах участие“, разказа певицата. Най-важният човек до нея в този ден била дъщеря ѝ. „С дъщеря ми бях – това ми е най-важният човек. Дъщеря ми е най-голямата ми гордост“, категорична е Соня Немска. Подаръците също не липсвали. „Имаше много подаръци. Тя ми подари златни бижута“, сподели певицата, но не това е най-важно.

Пример

С изключителна гордост Соня Немска разказа за успехите на дъщеря си, която е репортер в NOVA News и работи в сутрешното им предаване. „Дъщеря ми ми подарява всеки ден майчина гордост и радост. Всеки ден започвам с нейните репортажи и много ѝ се радвам“, каза тя. По думите ѝ вече са ѝ поверени и по-сложни задачи. „Подготви и темата на NOVA този уикенд – нейна работа беше, и то на много сложна тема за Космоса“, разказа певицата. “Тя е завършила журналистика. Дори мен ме изненада. Като я познавах – скромна и отстъпчива – не мислех, че ще се справи. Но се оказа страхотна“, каза Соня Немска. „Всички заедно я подкрепихме и знаехме, че с възрастта ще се отрака. Тя е амбициозна, справя се с всички задачи, дисциплинирана е много. Вече откривам свои черти в нея. Започва все повече да прилича на мен“, сподели певицата с усмивка.

Смях

С усмивка си спомня и забавен момент. „Един път тя шофираше, някой я засече и тя се ядоса – и все едно видях себе си“, каза тя. „Има много качества, които харесвам в нея – уважителна е към възрастни, към преподаватели, обича животните. Тези качества дължи и на моите родители, които повече я гледаха като малка, и на детството в малкия град. Отгледана е в Панагюрище, в родния ми дом. Учителките, които са били мои учителки, възпитаваха и нея“, разказа Соня Немска. Певицата сподели, че дъщеря ѝ никога не е искала да става певица.

„Макар че пее вярно. Още като малка забелязах, че обича да прави презентации, да говори пред хора. Може би още тогава“, каза тя. Двете обичат да прекарват време заедно. „Обичаме да ходим на шопинг, на ресторант, да се почерпим“, сподели певицата. Въпреки това натовареният график на дъщеря ѝ не им позволява чести почивки заедно. „Тя вече е самостоятелна, живее с приятеля си. Това, че е пораснала, е факт. Радвам се за нея. Това означава, че съм си свършила работата като майка“, каза Соня Немска.

Жива

На 45 години певицата се чувства уверена и спокойна. „Имам много свободно време. Това е сериозен житейски опит, но не се чувствам остаряла. Вече знам коя съм. Нямам никакво съмнение в себе си“, сподели тя. „Знам, че се справям като майка, като домакиня, като жена и като певица. Вече никой не може да ми каже, че не мога. Не търпя компромиси. Давам няколко шанса, но не до безкрай. Много по-лесно ми е да се разделям с хората“, категорична е Соня Немска. „Чувствам се като дете“, призна тя. „Нямам специални ритуали. Ходя на фитнес, но не съм вманиачена. Слушам тялото си. Нямам диети. Не съм съвършена и не мисля, че съм за пример. Нормална жена съм“, каза певицата. „Обичам да си правя маски за коса, това ми е любимо. Най-голямото ми движение са разходките с кученцето“, допълни тя.

Пее само на живо

„Продължавам да пея, не съм спирала. Имам нова песен – гръцки хит в колаборация с DJ Теди Джорджо. Пътувам доста, имам участия, където ме поканят“, каза Соня Немска. Тя планира нова песен чак през лятото. „Всяка песен струва доста средства. Не е нужно да се бълва продукция, по-важно е една песен да е хитова и хората да се забавляват“, сподели певицата. „Освен мои песни изпълнявам и много гръцки. Харесвам хороводните. Пея абсолютно на живо. Имах участие, на което дори собственикът се усъмни дали не пея на плейбек. Но не, аз мога да пея“, каза тя с усмивка. „Навсякъде имам уважението на музикантите, защото те чуват най-добре кой как пее“, завърши Соня Немска.