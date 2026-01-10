Спортисти, актьори и общественици обединени: Да издигнем паметник на Пената!

Да издигнем паметник на великия Димитър Пенев! Тази кауза подкрепят редица легендарни спортисти, актьори и личности от обществения и културния живот. Всички те се обединяват около идеята паметта на Стратега да бъде съхранена и запазена за поколенията.

Най-големият футболен треньор на България си отиде в началото на тази година, като бе изпратен подобаващо в последния си път от хиляди на Националния стадион. Там за първи път от години се събра почти цялата Пенева чета, която изпрати своя втори баща с аплодисменти.

"България Днес" стартира инициатива за издигането на паметник на Стратега, за да могат поколенията винаги да помнят един от малкото хора, обединили целия ни народ през незабравимото лято на 1994 г.

"Как няма да подкрепя подобна инициатива. С вас съм - бройте ме за десет човека най-малко", категоричен е най-успешният български боксьор в тежка категория Кубрат Пулев.

Двама от най-големите футболисти и треньори на България Христо Бонев и Аспарух Никодимов също са убедени, че паметта за Стратега не бива да бъде изтрита.

"С вас съм - заяви категорично Зума, който наследи Пенев начело на националния отбор и го класира за световното през 1998 г. - Димитър Пенев заслужава не просто паметник, а място в историята, записано със златни букви. Успехът на световното първенство в САЩ през 1994 г., когато отборът заслужи бронзови медали, обедини нацията по невиждан дотогава начин. Тогава не се деляхме на "сини" или "червени", а всички бяхме българи. Народът празнуваше по улици и площади футболните победи на Пеневата чета, държавата не спеше! Живеехме в еуфория от успехите на националния отбор. Димитър Пенев беше в основата на всичко това. Пената накара футболния свят да говори с огромно уважение за България, като част от играчите в националния тим сам беше създал и развил."

"С Димитър Пенев се познавахме от деца, дал е много на България и като футболист, и като треньор - казва от своя страна Паро Никодимов, който е учител на Димитър Пенев в треньорството. - Силно се надявам инициативата да бъде издигнат паметник на Пената да се превърне в реалност. Нека така, както той обедини България на световното в САЩ-94, сега и ние се обединим, за да почетем Димитър Пенев по един подобаващ начин."

С две ръце за отдаването на заслужена почит на Стратега е и легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева.

"Димитър Пенев е фигура, която е донесла много радост на хората - казва Робева. - Защо да не бъде удостоен с паметник, подкрепям идеята с две ръце. Има личности, които трябва да се пазят. Нека не рушим паметници, а да създаваме и да опитаме да запазим паметта на великите за идните поколения. Трябва да си пазим историята. Нека има и алея на славата за всички велики спортисти, а и не само."

Волейболът също изказва огромно признание към Пената, който имаше приятели във всички спортове. "Разбира се, че Пенев заслужава паметник", казва шефът на федерацията Любо Ганев.

Инициативата за издигане на паметник на Димитър Пенев среща широка подкрепа не само в спортните среди, но и сред личности от културния и обществения живот.

Един от тях е обичаният актьор Юлиан Вергов, който е израснал с успехите на Пеневата чета.

"Като обикновен гражданин мога да кажа, че Димитър Пенев ми донесе невероятна радост и гордост като българин. Той направи много неща не само за ЦСКА, а и за националния отбор, който винаги стои над всички клубни пристрастия. Най-важното е, че ни накара да се почувстваме щастливи и значими на световната карта", казва Вергов пред "България Днес".

За отдаването на почит към Димитър Пенев се обяви и легендата на българската естрада Йорданка Христова, която е приятелка със Стратега в продължение на десетилетия.

"Пенев заслужава само почит и уважение. Единствено ме притеснява разделението при подобни инициативи и меренето кой колко е заслужил."

Един от най-големите цесекари сред популярните журналисти - Ники Кънчев, също се включва в инициативата за издигането на паметник на Димитър Пенев. "Подкрепям ви с две ръце и пожелавам успех", казва Кънчев.

За инициативата официално ще бъдат уведомени президентството, Столична община, Министерски съвет и всички държавни, местни и спортни институции, от чиято подкрепа зависи успеха на каузата.