СТРАШИЛИЩЕ! БГ Барби иска още хиалурон, докторите не дават

"Филърите са полезни. Това е хиалуронова киселина, която хидратира кожата и организма. Не се притеснявам как ще изглеждам като остарея - мисля, че дори ще изглеждам по-добре от другите!"

Това заяви пред "България Днес" Андреа Иванова, по-известна като българското Барби. Бургазлийката е кандидат за световен рекорд за най-големи устни чрез процедури с хиалуронова киселина. Мадамата е известна с това, че продължава да увеличава обема на устните си и е популярна в социалните мрежи.

Родното Барби не се тревожи как ще изглежда след години. Напротив - вярва, че филърите ще я съхранят. 28-годишната инфлуенсърка продължава да уголемява устните си въпреки лекарските откази.

"Обиколила съм всички лекари в София. Никой не иска да ми поставя още - страх ги е за имиджа им", разказва пред вестника Андреа.

Момичето се е принудило да ходи при специалист извън столицата, а ако и той откаже, планира да пътува до Германия.

Дамата е решена да продължи с естетичните корекции, независимо че все повече лекари в София отказват да й поставят допълнително филъри. Само за устните си Андреа е вложила над 30 хиляди лева - сума, която продължава да расте. От 2018 г. насам Иванова си поставя по един милилитър всеки месец, превръщайки интервенциите в постоянна част от живота си. Въпреки внушителната инвестиция Българското Барби е категорична, че това са "най-добре похарчените пари", защото устните й са нейната запазена марка и причина за огромния интерес към външния й вид. Андреа е категорична и по отношение на другата голяма тенденция - премахването на филъри:

"Никога не бих си разградила филърите. Знам, че много хора започнаха да ги махат, но аз не бих го направила."

Българското Барби уверява, че макар устните й да са достигнали толкова мащабен обем, тя няма затруднения във всекидневието.

"Нямам проблеми с хранене, пиене или говорене", споделя тя.

Андреа е изпробвала почти всяка марка хиалуронов филър, която се предлага на пазара, като през годините е инжектирала различни продукти във всяка възможна зона на лицето.

"Имам във всяка част на лицето, в която може да се постави хиалурон", казва бургазлийката и уточнява, че е преминала през десетки процедури - от скули и брадичка до челюст, нос и назолабиални гънки. За Българското Барби това е начин да постигне максимално обемен, кукленски и силно акцентиран външен вид, който поддържа непрекъснато.

Трансформациите не приключват дотук. Тя планира още по-големи силиконови импланти и уверява, че няма намерение да спира нито с пластичните операции, нито с инжекционните процедури.

"Някои ме обиждат всекидневно, но има и хора, които ми се възхищават. Най-важното е аз да се харесвам", категорична е Андреа.