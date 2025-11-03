Строгият шеф Манчев не смее да повиши тон пред любимата

Шеф Иван Манчев носи на ръце жена си Ива Бека, с която заедно вече повече от 5 години.

Това пролича и преди дни, когато кулинарят вдигна пищен купон за 50-ия юбилей на любимата си в панорамния ресторант на бившия кога Японски хотел,. В разгара на вечер-а рожденичката духна свещички на четириетажна торта, която по всяка вероятност е произведение тъкмо на Манчев и екипа му.

Предвид луксозния купон, веднага се появиха слухове, че вероятно е струвал няколко хиляди лева, които шеф Манчев е платил. На партито имаше близо 50 гости, сред които, както на всеки празник, бяха и децата на Манчев и Бека от предишни връзки. Наследниците им се разбират прекрасно помежду си. Всъщност, големият син на Манчев - Христо, и Елина, дъщерята на Ива Бека, даже бяха гаджета за кратко по времето, когато се зараждаше и връзката между родителите им.

Иван Манчев и Ива Бека споделят еднакво виждане за отношенията, които имат с децата си, и възпитанието им. На това отдават силните връзки, които имат с наследниците си. Кулинарят е изтъквал важността децата да проявяват уважение към родителите си и да се вслушват в тях. Родителите пък трябвало да възпитават ценности у наследниците си и да бъдат по-изискващи към тях, вместо да опитват да им спестят някои трудности и житейски борби.

Навярно хората го правели, защото не искали децата им да се мъчат като тях навремето. Добрите им намерения, обаче често можели да доведат до разглезване на децата. Шеф готвачът и половинката му, която е брокер на луксозни недвижими имоти, винаги са съветвали и насочвали децата си, но се стараели и да ги научат да бъдат самостоятелни и борбени, така че сами да извоюват успехите си. Манчев и Бека държат на честността. Така че те били открити с децата си, когато връзката им започнала. Наследниците им ги подкрепили, защото виждали щастието им. Елина, дъщерята на Ива даже приемала Манчев като стабилна мъжка фигура в живота си, търсела съветите му и приемала критиките му. Порасналите деца на Манчев пък харесвали Ива и ценели мнението й, пише "Минаха години".

Освен син Христо, кулинарят има и дъщеря Виктория от първата си жена Марина, с която бяха заедно 18 години. През цялото това време Манчев и Марина вървели заедно и в любовта, и в бизнеса. Първите пукнатини в брака им се появили, когато станал известен и ангажиментите му нароили. Манчев и вече бившата му жена започнали да проявяват ревност.

„Беше ми много трудно“, признавал е кулинарят, когто е говорил за развода си.

Днес двамата са в добри отношения.