Светлана Гущерова: Синът лихвар на Тошо Тошев ни остави голи и боси на улицата

Със Светлана Гущерова сме си говорили през годините за естетични корекции и фотосесии, но този път интервюто ни с нея е в друг жанр. С бившата плеймейтка обсъждаме раздора с мъжа й Християн Гущеров и живота й без мъжко рамо, на което да се облегне. Красавицата и синът на бизнесмена и бивш политик от БСП Добромир Гущеров потушаваха кризи в брака си почти през цялата 2024-та, но накрая се оказа, че нищо не може да спаси семейството им, и се стигна до дело за развод.

Как се оправя финансово многодетната майка през последната една година и тормозят ли я лихвари заради дълговете на съпруга й? Това разкрива Мис Плейбой 2008 пред в. „Уикенд“.

- Светлана, как я карате след раздялата с мъжа ви?

- Опрявям се. Снимам реклами за инстаграм и участвам като гост в подкасти в интернет. Говорих и с двама продуценти за участия в тв предавания, стартиращи в началото на 2026-а, но още не сме стигнали до договор. Окончателно се отказах от продажбата на парфюми, с която се занимавах известно време. Имам 5 нови модела пижами. Можех да ги пусна още в началото на лятото, но първо искам да променя името на бранда си - не желая да я има фамилията Гущерова.

- Все още ли живеете в Правец? Кой ви помага за четирите ви деца?

- С майка ми и децата живеем в Правец, където сме под наем. Мама е неотлъчно до мен и внуците си. Понякога водя по-големите ми деца Ани и Доби в София при свекърва ми Анелия, за да ги гледа. Благодарна съм й за помощта и за това, че никога не се е месила в отношенията ни със сина й Християн Гущеров. Ани и Доби ходят на детска градина в столицата. Скоро и Валентина и Криси ще тръгнат, но в Правец. Предполагам, че двете по-големи деца виждат баща си, когато са при баба си. Валентина и Криси са малки и изобщо не питат за него.

- Християн започна ли да ви помага финансово?

- Не, за последно ми е давал пари за децата, но не и за наема, през февруари. Оттогава изобщо не съм го виждала. Справям се благодарение на близките ми приятели – Зори Линдарева, гримьорката ми Вили, фризьорът Ивайло Колев, Златка Димитрова, Симона от „Плеймейт”, където участвах преди години, Антония Петрова и други. Много са всеотдайни. Благодарение на някои от тях синът ми Добри ще може да празнува рождения си ден на 18 октомври.

- Скоро ли ще бъде финализиран разводът ви?

- Не ми се вярва. Християн не се явява на делата. Не могат да го открият, за да му връчат призовка. Наскоро говорих с адвоката ми, който каза, че има вариант да спрат процеса, тъй като мъжът ми не се е появил нито веднъж в съда. Явно това е някаква негова тактика.

- След като не сте виждали Християн от февруари, мислите ли да оттеглите ограничителната заповед, която извадихте срещу него?

- Не, няма да я оттегля. Преди да се стигне до нея, Християн прекаляваше, тормозеше ме психически. Непрекъснато звънеше по телефона, заплашваше, пускаше разни писания за мен в интернет и снимки на децата без мое съгласие... Появяваше се демонстративно и на места, където ходя. Никога не бих поискала ограничителна заповед за него, ако се държеше прилично, след като си тръгнах. Жалко е, че не можем да общуваме нормално и да си вижда децата. Самата аз по никакъв повод не съм говорила лошо за Християн пред Ани, Доби, Валентина и Криси, не съм се опитвала да ги настройвам. По медиите излизат какви ли не „новини” за отношенията ни, но дебело искам да подчертая, че съпругът ми никога не ме е удрял, а не е упражнявал и друг вид физическо насилие над мен.

- Да предположим, че той ви се извини. Ще му простите ли?

- Не, вече не. Дори и да ми се извини за поведението си, вече е твърде късно за сдобряване и прошка. Личната ми астроложка казва, че през май 2026 г. Християн ще се оправи и ще е по-добре от всякога. Тя прогнозира и че двамата ще се съберем. Чувайки я, отвърнах: „Не, това няма да стане никога повече! Не искам да го виждам дори и на снимка!”. Човек винаги може да си промени съдбата, дори след онова, което му е предсказала астроложката.

- Свекър ви Добромир Гущеров свърза ли се с вас, след като се разделихте със сина му? Опита ли се да помогне по някакъв начин?

- Не. Сигурна съм, че е запознат и чете всичко, което се пише и говори за отношенията ни със сина му. Допускам, че е гледал и предаванията, в които гостувах с внуците му Ани и Доби, но нямам никакъв контакт със свекър ми. Дебело искам да подчертая, че вече не очаквам нищо от него. Толкова съм разочарована от случилото се, че съм зачеркнала цялата фамилия Гущерови. Не желая да се занимавам нито с Християн, нито с баща му Добромир.

- Има ли мъж в живота ви? Излезе снимка, на която сте с млад господин...

- Не, нямам мъж в живота си. Трудно някой би се навил да ме вземе. Кой българин би се натоварил с четири чужди деца и огромните проблеми, които имам на главата си? Аз поне не познавам такъв. Към момента съм доста скептично настроена относно по-близки отношения с някой мъж. На снимката, която се върти в пространството, е операторът Краси. С него работим заедно.

- Злите езици твърдят, че сте близка със семеен заместник-министър от настоящето правителство и често се срещате в столичния хотел „Рила”...

- Дори не знам кой е точно този заместник-министър. Да не говорим и че изобщо не съм наясно къде се намира въпросният хотел „Рила”.

- Бихте ли участвала в „Ергенът”, за да намерите любовта?

- Не, не мисля, че това предаване е за мен. Мястото ми не е там. Повечето от момичетата, които участват в „Ергенът” си търсят спонсори. Аз съм майка на 4 деца и през годините съм си изградила образ, който е далеч от този на плеймейтка и лека жена. След това, което преживях с Християн, трудно бих допуснала нов мъж в живота си. Човекът, с когото евентуално някога ще се престраша, трябва да обича мен и децата ми, да ни уважава, да не лъже и да не води двойствен начин на живот, както правеше Гущеров. Трябва да е искрен, отговорен и мъжкар. При Християн нямаше нищо мъжкарско.

- Съжалявате ли за връзката и брака си с Християн Гущеров?

- Категорично не съжалявам за времето, в което бяхме заедно. Имаме 4 деца и сме преживели и прекрасни моменти. Носил ме е на ръце, научил ме е на много. Казвам всичко това, въпреки че по вина на Християн загубих всичко. Не знаех колко много е затънал в дългове. Ако бях наясно, нещата щяха да се развият различно. Щях да напусна съпруга си доста по-рано. Така щях да спася вещите си, които спокойно можех да продам, та да живеем спокойно с децата няколко години. Уви, всички „приятели” мълчаха. Проговориха едва когато ни беше взето всичко. С децата останахме голи и боси на улицата. Това много трудно се прощава.

- Притеснявате ли се, че лихвари, на които Християн Гущеров дължи различни суми, могат да започнат да търсят парите си от вас?

- Не. Познавам ги, а и те са запознати със ситуацията. Поддържам контакт с тях, изключение е само човекът, който ни взе всичко - Васко Тошев, синът на Тошо Тошев, който уж беше приятел на Християн. Докато баща му Тошо беше жив, не даваше никакви пари на Васко - мъжът ми му помагаше финансово. След смъртта на Тошев-старши, синът му получи наследство от 5 милиона. Тогава Васко реши да стане лихвар. Уж даде назаем на Християн 150 000 лева, а не след дълго започна да иска лихва на парите. В същото време държеше вещи, които многократно надвишаваха дължимата сума и можеха да послужат за залог.

- Какви ваши вещи е държал синът лихвар на Тошо Тошев?

- Когато се наложи да напуснем къщата, в която живеехме, и да отидем в малкия апартамент на бул. „България”, нямаше къде да приберем многобройните си вещи. Просто багажът ни беше доста. Тогава Васко предложи на Християн да оставим всичко в една от неговите къщи. Няколко месеца ходехме и си взимахме каквото ни трябва от жилището на Тошев. В един момент двамата с Християн се изпокараха и вече нямахме достъп до багажа ни при Васко. Мъжът ми върна 150 000 лева и изплати изисканите лихви, но заемодателят отказа да ни предаде обратно вещите ни, сред които имаше златни и сребърни прибори, маркови часовници, дрехи и чанти, бижута, актове за раждане... Синът на Тошо Тошев ни взе всичко и останах с четири деца гола и боса на пътя - нещо, което не пожелавам никому. Няма да простя на Християн, че се стигна дотам.

- Личната ви астроложка какво казва за бъдещето ви?

- Казва, че ми предстоят само хубави неща. До края на другата година ще имам много участия в реклами, предавания и телевизионни формати. Предстои в обозримо бъдеще и да се преместим с майка ми и децата за постоянно в София.