Световната №1 в самбото Мария Оряшкова: Дъщеря ми ме прероди

"Дъщеря ми Матея ми вдъхна нов живот и енергия, преродих се с нея. Това е най-божественото чувство, което някога съм изпитвала, много по-силно дори от постиженията в спорта."

Това сподели пред "България Днес" световната и европейска шампионка по самбо и джудо Мария Оряшкова. Гордостта ни в бойните спортове стана майка на прекрасната Матея на 22 август и вече близо три месеца е щастлива и всеотдайна майка.

Мария е щастлива майка

Още преди раждането Оряшкова предизвика вълна от емоции сред последователите си, публикувайки снимка с наедряло коремче и признанието: "Най-ценното чудо расте тихо, но променя всичко". Тези думи докоснаха сърцата на хиляди фенове, които застанаха зад нея с обич и нетърпение да споделят радостта от новото начало.

След години, изпълнени с тренировки, победи и медали, пред нея стои най-важното предизвикателство - да даде любов и криле на своето дете. Оряшкова влиза в историята на Европейските игри като единствения спортист, участващ в два спорта - борба и самбо. Тя е универсалната шампионка, покорила върхове в борба, самбо, джудо, сумо, плажна борба, белт рестлинг (борба с колани). Мария обяви края на кариерата си през 2024 година, а днес отдава цялата си любов на своето семейство.

Запечатани мигове преди раждането

"Бях се изгубила в спорта, където вложих цялото си сърце, емоция, чувства, средства. А днес съм щастлива майка, която 24/7 е с Матея. Родих със секцио и сега се раздвижвам покрай разходките с бебето", споделя още Мария.

Световната щ1 в бойното самбо е категорична, че ще запали Матея по спорта и ще я взима с нея в залата за тренировки, когато отрасне.

В трепетно очакване на радостния момент

"Ще ми е трудно да мина през боен спорт, защото, знаейки за моите травми, няма да ми се иска да мине и тя през това. Но ако се влюби в самбото или джудото, няма да я спирам", разказва още Мария Оряшкова, която вчера бе преизбрана отново за член на Международната федерация по самбо, в която влизат само 12 представители на различни държави от цял свят.

Обожава своята малка дъщеричка

Освен успехите на тепиха Мария се превърна и в една от големите любимки в петия сезон на "Игри на волята".