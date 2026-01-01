Шепот от отвъдното: Как Алена прави хороскопи на Би Ти Ви като е мъртва?

Има нещо странно в Би Ти Ви и то не е свързано нито с водещите, нито с редакционната политика в телевизията, а с хороскопите, които тя излъчва. Всеки ден малко преди 12 часа на обяд каналът пуска звездните прогнози на астроложката Светлана Тилкова - Алена, забеляза „Уикенд”. Това е, меко казано, странно, тъй като тя почина още на 16 ноември.

Оказва се, че Алена продължава да работи в Би Ти Ви седмици след смъртта си. Това би следвало да е изводът от хороскопите на телевизията. Всеки ден от екрана спокойно съобщават, че ни представят хороскопите на Светлана Тилкова, която отдавна си отиде от този свят, семейството й я погреба и съпругът й дори даде интервю по темата. Как става така, че въпреки всички тези безспорни факти телевизията продължава да излъчва хороскопите на Алена, е оромна въпросителна.

Звездните предсказания не само текат в ефир, а публикуват и на дамския сайт на медийната група "Лейдизоун", и то не само дневни, а и месечни прогнози. Досега никой не е дал обяснение точно как тази информация се получава в телевизията, след като първоизточникът й отдавна не е между живите.

Възможно е Алена да е имала годишен договор с телевизията и да е предала своите астрологични прогнози наведнъж далеч преди смъртта си. Приживе тя издаваше и книги с годишни прогнози. Дори в момента на пазара се предлагат хороскопите й за 2026 г.

Би Ти Ви може би използва точно тези книги, за да излъчва хороскопи всеки ден. Но това са само догадки. Една сериозна телевизия би трябвало да обясни на своите зрители как пуска в ефир хороскопи от починал човек. Това Би Ти Ви не е направила. В момента ситуацията изглежда малко като „да получиш от умрял писмо" - като че ли мъртвата Алена изготвя хороскопи от отвъдното и ги изпраща до Би Ти Ви през свръхестествени канали, недостъпни за обикновени хора, но достигащи до медиуми с широко отворено Tрето око в телевизията.

Ако наистина се ползват книгите на астроложката, сигурно през цялата 2026-а ще гледаме хороскопите на Алена, която отдавна вече не е между нас.

Светлана Тилкова попада в Би Ти Ви още от създаването на телевизията през 2000 г. Тя става изключително популярна със своите астрологични прогнози и през 2021-ва започва да издава собствено списание. Има издадени и над 90 книги. С астрология започва да се занимава през 1977 г., когато е 22-годишна. В тази наука я въвежда японски астролог. Духовното си име Алена получава в Тибет, където е била многократно, изучавайки медитация и левитация.