СЯКАШ НЕ Е РАЖДАЛА! Нора Шопова в топ форма след раждането (СНИМКИ)

Само месец и половина след второто си раждане Нора Шопова отново изглежда така, сякаш всеки момент ще застане пред обектива за модна фотосесия. Красавицата показа кадри от погачата на дъщеричката си Магдалена, но освен бебето погледите неизбежно привлича и почти напълно възстановената фигура на младата майка, пише Intrigi.bg.

Магдалена е родена на 5 юни, а снимките от първия ѝ специален празник се появиха около традиционния 40-и ден. Това означава, че Нора демонстрира впечатляващата си форма едва 45 дни след раждането на второто си дете.

За тържеството бившата синоптичка е избрала дълга бяла рокля от нежна и ефирна материя. Вместо обаче да прикрива тялото ѝ, светлият тоалет подчертава колко бързо тя е върнала манекенския си силует. На кадрите почти не личи, че допреди броени седмици Шопова е била в напреднала бременност.

Нора не разкрива дали зад бързото възстановяване стоят специален хранителен режим, тренировки или просто добър ген. Съдейки по снимките обаче, втората бременност не е оставила почти никаква видима следа върху стройната ѝ фигура. Неслучайно именно Шопова е сред малкото български модели с международна кариера и е първата българка, появила се на корица на Vogue.

На погачата майка и дъщеря са били издържани в еднаква цветова гама. Малката Магдалена също е облечена в бяло, а цялата украса е решена в нежни тонове – бяло, златисто и прасковено. Нора определи празника като „магичен“ и сподели, че близките са орисали нейната „малка, съвършена Магдалена“.

Моделът и съпругът ѝ Траян Косев вече имат и син – Вихрен, роден през ноември 2022 г. След появата на Магдалена Нора обяви, че четиричленното им семейство вече е „съвършено завършено“.

Докато други популярни майки месеци наред крият телата си след раждане, Шопова смело позира в цял ръст само шест седмици след появата на бебето. И макар поводът да е бил празникът на Магдалена, манекенската форма на майка ѝ безспорно се превърна във втората голяма атракция на кадрите.