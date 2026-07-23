ТЪЖНО: Галкин заряза 77-годишната Алла след сърдечна операция

Докато 77-годишната певица се възстановяваше в Кипър, съпругът ѝ изнесе спектакъл в Бургас

77-годишната Алла Пугачова е претърпяла две сърдечни операции. Информацията за здравословните проблеми на певицата не бе официално потвърдена от семейството, но бе съобщена от руски таблоиди.

Въпреки сериозното състояние на Алла съпругът ѝ Максим Галкин остави жена си в Кипър, където семейството живее, и пристигна в България за напълно разпродадения си спектакъл в Летния театър в Бургас на 18 юли. Коймият излезе пред българската публика само седмица след като руските медии съобщиха, че Пугачова е била оперирана.

През последните месеци папараци на няколко пъти заснеха по уморен начин как Алла се придвижва с бастун, а от кадрите се виждат и трудности при ходене с проблеми в ставите и усложнения, породени от диабета, а лекари, цитирани в медиите, коментираха, че на тази възраст всяко подобно заболяване изисква щадящ режим и постоянни грижи.

По последни данни семейното трио решило да живее постоянно в Лимасол, където се установи след напускането на Русия. Именно там Пугачова остана да се възстановява заедно с двете им деца, докато Галкин изпълняваше ангажиментите си от европейското си турне. Една от спирките му беше Бургас, където интересът към спектакъла му се оказа огромен.

Въпреки постоянните слухове Алла и 27 години по-младият от нея Максим продължават да демонстрират, че са заедно. През тази година Галкин наведнъж публикува общи снимки с нея от Кипър, а при едно от редките им появявания на обществено място беше заснето как ѝ помага по време на разходка, докато тя се подпира на него. Докато Галкин обикаля Европа с новата си програма, Пугачова все по-рядко се появява публично и предпочита спокойствието на дома им в Лимасол, където според близки на семейството се възстановява и избягва дългите пътувания.