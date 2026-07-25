Темида го дири под дърво и камък! Никой не знае къде е Гущеров

Мистерия с Христиан Гущеров - никой не знае къде е, а съдът продължава да го дири под дърво и камък, за да се яви на бракоразводното дело между него и Светлана.

Съдебната сага между светската двойка, която се развежда, или поне се опитва да го направи вече повече от година и половина, и се бори за попечителство на децата си, продължава.

Темида, тъй като вече е толкова отчаяна в опитите си да открие Гущеров, ще глобява призовкарите, ако не успеят да връчат призовката на бившия на Светлана, за да може да се яви на делото.

Това казаха за "България Днес" запознати с делото в Бракоразводната колегия на Софийския районен съд.

Гущеров вече над година и половина е неоткриваем и съответно издирван от съда, защото процесът не може да тръгне без неговото присъствие, или поне без това на негов защитник, какъвто Гущеров няма.

Темида продължава безуспешно да го търси на адреса му по лична карта, както и на бивши адреси, на които уж се е водел на работа, както и при негови познати, за които се знае, че той отсяда чат-пат. Информация на "България Днес" обаче сочи, че към момента Христиан не работи, и то от над две години.

Светлана иска от съда да нареди Гущеров да й плаща по 15 хил. евро издръжка на месец. Това искане на моделката ще бъде разгледано от съда, когато се прецени дали тя да поеме цялото попечителство над четирите им деца. Издръжката изглежда нелепо, защото Гущеров официално не изкарва пари. Темида дори впрегна и НОИ, които трябва да дадат справка за приходите му, както и за разходите му. Съдът и тук удари греда, защото мъжът не работи от над 2 години и половина и не се осигурява.

Минимумът, който Гущеров ще трябва да плаща като издръжка на четирите си деца, ако загуби делото за попечителство, е по 155 евро на дете - тоест около 620 евро на месец за всички. Ако обаче се окаже, че изкарва повече пари, то в такъв случай издръжката за децата му ще бъде по-висока.

Процесът обаче е далеч от подобни сметки, защото Светлана и Гущеров все още дори не са се развели. Това изглежда няма да се случи скоро и е възможно делото за развод да претърпи пълен крах.

Запознати със случая споделят, че Темида не може вечно да продължи да хаби ресурси по издирването на Гущеров, който очевидно не иска да се развежда особено много. Сякаш и Светлана също вече не иска, защото няколко пъти "подхлъзва" съда за местонахождението на бащата на децата си.

Гущеров е търсен многократно на адрес в тузарския столичен квартал "Лозенец", но той не живее там от доста време. Там се води, че живеят майка му и баща му. Призовкар успява да се добере до майката на потъналия вдън земя Гущеров, но жената отказва да приеме призовката от името на сина си, каквото право има.

Тук е важно да отбележим, че един от адресите, на който призовкарите дирят Гущеров вече няколко пъти, е даден на съда от Светлана. Темида иска и от моделката актуален адрес, на който да бъде открит съпругът й, като срокът за това бе едноседмичен. Той изтече в края на февруари, а Светлана все още не е предоставила нов адрес пред магистратите.

Любопитен детайл е, че "България Днес" няколко пъти се свърза с Гущеров, който просторно коментира отношенията с половинката си. Което сочи, че при малко повече желание той може да бъде намерен.

Светлана и Христиан тръгнаха да се развеждат през февруари миналата година. Моделката дори подаде жалба за насилие срещу Гущеров, но бързо я оттегли. Този сценарий е добре познат, защото това се е случвало и в миналото.

По делото се очаква да бъдат замесени и трима от четиримата наследници на семейството - Анелия, Добромир и Кристиан. Четвъртото дете няма да дава показания, защото е много малко. Очаква се по време на процеса наяве да излязат много нелицеприятни факти за звездното доскоро семейство, но това изглежда все по-малко вероятно, защото делото е на пауза от година. Темида няма да ги чака вечно и накрая ще прекрати производството, а сметката за изхабените ресурси ще бъде връчена на Светлана, защото тя заведе делото за развод.

Според психолози най-засегнати от съдебната сага ще са децата на фамилията, особено ако бъдат разпитани в съдебната зала и им се наложи да взимат страна между майка си и баща си. И Христиан, и Светлана се обвиняват взаимно за всякакви неща, които са се случвали в семейното огнище.

Взаимни обвинения - Той бил пияница, тя биела децата

Христиан обвинява Светлана, че редовно посяга на децата им, и дори публикува видеа, на които се вижда как ги удря по главите с пластмасови играчки. Мъжът дори твърди, че жена му не му дава да вижда наследниците си, което е напълно в разрез със закона, защото съдът не е постановил подобно нещо.

В свой отговор Светлана бе категорична, че никога не е удряла децата си.

"Не, не си бия децата. Случвало се е да ги шляпна по дупето, но това не може да се нарече насилие. И нека бъдем честни - много родители го правят понякога. Децата ми са обичани, гледани, глезени и най-вече - щастливи. Никога не съм им посягала с шамар, нито съм проявявала каквото и да е насилие към тях. Просто някои хора търсят сензация и изопачават истината, вместо да се интересуват от нея", пише Светлана на феновете си в социалните мрежи, но видеото, това с пластмасовото камионче, говори само за себе си.

Светлана твърди също, че Христиан пие зверски, заплашва я и я шамаросва. Неща, които също не е ясно доколко са верни.

"Показа, че не държи на семейството си и че не се грижи за нас. През тези месеци не се е сетил нито веднъж да попита как са децата, не е проявил интерес да им помогне или да се грижи за тях. Това ме нарани дълбоко и няма как да се върнем заедно. Няма никакъв шанс да се съберем отново" - категорична е плеймейтката, но нещата могат да се окажат и различни, ако съдим по това как върви делото за развода.