Тотално нов имидж на Алисия! Пуска снимки само по тату (ФОТО) Фолк певицата Алисия тотално разгорещи мрежата. Половинката на Ники Михайлов предизвика фурор като публикува снимка само по тату, видяхме от HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/totalno-nov-imidj-na-alisiq-puska-snimki-samo-po-tatu-foto HotArena.net HotArena.net 47131 Фолк певицата Алисия тотално разгорещи мрежата. Половинката на Ники Михайлов предизвика фурор като публикува снимка само по тату, видяхме от HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Фолк певицата Алисия тотално разгорещи мрежата. Половинката на Ники Михайлов предизвика фурор като публикува снимка само по тату, видяхме от HotArena.net.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Изпълнителката заголи крак и показа къде точно е направен прословутия татус, посветен на Ники Михайлов. Секси фотоса предизвика куп коментари, включително и че от певицата буквално „лъха огън и секс\".</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Снимката се оказа кадър от новото видео на изпълнителката, което тя засне по време на екзотичната си ваканция. Досега певицата бе по-премерена спрямо еротичните закачки с феновете, но напоследък определено е станала доста по-палава.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Според почитателите й в социалната мрежа татусът посветен на Ники Михайлов гласи следното \"Love me like, а lover Treat me like a friend\" (Обичай ме като любовник, отнасяй се с мен като с приятел).</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">И макар татусът на Алисия да не е отскоро пълното му разкриване предизвика фурор. А предвид еротиката, която лъха от фотоса, новото й видео определено се очертава изключително горещо.</span></p>