На косъм до последно: Башар Рахал спаси кожата в „Биг Брадър”

Башар Рахал остава водещ на „Биг Брадър” поне за още един сезон, съобщиха официално от Нова телевизия. „Уикенд” научи, че актьорът е висял на косъм в шоуто, но екипът на риалитито така и не е успяла да му намери заместник. В крайна сметка се наложило да го ангажират и за предстоящото издание, което тръгна на 21 септември. Както миналия път, той ще работи пред камерите с Александра Богданска.

Тази година „Биг Брадър” няма да е много по-различен от миналата, макар от Нова телевизия да твърдят, че щял да е „още по-цветен”. Това вероятно означава, че ще вкарат в шоуто хора от различни националности и етноси, както и с разнообразна сексуална ориентация. Но всичко това вече сме го виждали и едва ли ще успеят да ни изненадат по тази линия. Съквартирантите отново ще бъдат 15 на брой, мисиите ще са подобни, водещите ще са същите – Башар Рахал и Алекс Богданска на епизодите на живо по телевизията и „ергенката” Елена Сергова на подкаста „Голямата сестра”, в който интервюта дават отпадналите съквартиранти. Една от малкото разлики ще е, че сезонът ще е по-дълъг в сравнение с миналата година.

Както „Уикенд” вече писа, шоуто ще тръгне от септември, докато предишното издание започна през октомври. Рейтингите са били толкова добри миналата есен, че от Нова телевизия са решили този сезон на отпуснат повече време за продукцията. Засега става въпрос за две допълнителни седмици. Очаква се финалът да е през ноември, като все още не е съобщена официалната дата. Не е изключено да удължат излъчването и до декември, ако резултатите се окажат много добри и шефовете в телевизията преценят, че усилието си заслужава.

Още преди месеци „Уикенд” писа, че в риалитито не са били много доволни от Башар Рахал като водещ. Той е близък приятел на новия продуцент Краси Ванков, което до някаква степен е гарантирало мястото му на екрана. Но зрителите не са големи фенове на актьора. Те масово споделят, че не приемат ливанеца като лице на „Брадъра”. Самият той също не бил на върха на щастието, че му се налага да работи в такова шоу, считано от повечето му колеги, а вероятно тайничко и от самия него, за дъното на всички телевизионни програми. Затова сериозно обмислял да се оттегли.

Да се намери друг водещ обаче се оказало задача с повишена трудност. Екипът така и не успял да хареса претендент за мястото. Тези, които изпробвали за позицията, или не били подходящи, или искали твърде много пари. Накрая продуцентът Ванков успял да убеди приятеля си да остане в „Брадъра” поне още една есен. Така че от 21 септември феновете на риалитито отново ще го гледат с водещи Башар Рахал и Александра Богданска.

А кои ще са съквартирантите? Това още не е съобщено, но се очакват травестити, хомосексуални, роми, цветнокожи – разнообразна компания. Башар Рахал ще трябва да се разделя от време на време с младата си жена Любомира Башева и бебето, която тя му роди преди месеци, за да представя пред камерите случките в тази група кандидати за телевизионна слава.