Устата БЕСЕН: От „Ергенът“ българите научиха какви са цените на софийските проститутки!

„Най-информационното предаване в момента в българския телевизионен ефир е „Ергенът“, защото откъде иначе българите могат да разберат какви са актуалните цени на софийските проститутки!“

Така рапърът Иван Динев-Устата коментира пред „България Днес“ риалити формата „Ергенът: Любов в Рая“ по Би Ти Ви.

„Как е възможно такова предаване да се излъчва в най-гледания часови пояс, когато хората са си вечер у дома?“, възмутен пита рапърът и настоява, че подобни телевизионни проекти трябва да бъдат преместени в дъщерните канали на Би Ти Ви като „Комеди“ или други и задължително трябва да се излъчват в ранните часове на нощта с оглед на тематиката им.

„Какъв пример се дава на децата с това нещо? Едно време правеха филми за българските царе, помните ли сериала „Златен век“, но не турския, а българския? И ние, като деца си викахме: „Аз съм хан Крум! Аз съм цар Симеон!“, а сега децата си играят на аз съм Куката, аз съм ергенката. Безумие!“, бесен е още певецът, който от няколко години успешно се изявява и като комедиант.

Устата разказва, че му предстои турне в Канада, където пред българската диаспора ще представи политическото си шоу и: „Ще се видя с нашенците в Монреал, в Ниагара и в Торонто. Но тази година имах голям успех - бях

в Русия, бях в Щатите, бях в Южна Кореа, бях във Великобритания“, подробен е рапърът и настоява: „Трябва да направим добрината модерна, само това и изходът ни в тази пошлост и непросветност днес. Само това ще ни спаси! А това става чрез книгите, филмите, даже и чрез социалните мрежи може. Ние в детството си четяхме книги за чест, за доблест и за доброта, за мускетари, за царе, за рицари... И ако смятат, че такава литература е пропаганда, аз съм за тази пропаганда на доброто, доблестното, благородното и честното!“, казва още рапърът.