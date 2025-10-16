Последни
Популярни
Горещи

Венета Райкова ПРОГОВОРИ след уволнението си от бТВ: Опитах се…

https://hotarena.net/laifstail/veneta-raykova-progovori-sled-uvolnenieto-si-ot-btv-opitah-se HotArena.net
Каролина Церовска
6818
Венета Райкова ПРОГОВОРИ след уволнението си от бТВ: Опитах се…

Каролина Церовска
6818

След двуседмично мълчание относно скандала с оставката на Георги Тошев, водещата на „Преди обед“ за първи път проговори по темата. Точка на мълчанието си тя сложи малко след като стана ясно, че самата тя е отстранена от предаването, пише Intrigi.bg.

„Когато мълчеше по време на спор, бидейки мъдра жена, той каза: „Защо мълчиш?! Нямаш ли какво да кажеш?“. Бог знае, опитах се...“

Този кратък, но многозначителен пост публикува Венета в Инстаграм страницата си, след като за пореден ден не се появи в „Преди обед“.

Припомняме, че от две седмици Райкова не е на екран под претекст, че е болна, с тежък отит. Преди няколко дни пред свои последователи тя сподели, че болничният й е до 15 октомври, но и днес не я видяхме на екрана.

Междувременно от бТВ излязоха с официално изявление: "Телевизията изразява благодарност за времето, в което Райкова бе част от екипа на продукцията. Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси".

„Животът подрежда“, доволно написа преди броени минути и самият Георги Тошев, който първи публично въстана срещу присъствието на Венета Райкова в „Преди обед“.

„Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона! Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение! Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България“, изригна преди 2 седмици Георги Тошев, след което стана ясно, че е напуснал медията поради невъзможност да работи заедно с Райкова.

Малко по-късно последва и излизането на Венета в болничен, който както стана ясно днес, ще бъде безсрочен.

Тагове:
Още от Лайфстайл

6 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

Защо надежда дойчева, защо ми причиняваш това зло, като си решила за "педофилия" да ме вкарваш за лично отмъщение у затворо. Я съм хипертоник, диабетик и с хроничен панкреатит.

Коментирай

Урунгел дойчева

преди 1 час

!!! Полина Станчева Хамид и надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. Отиди на Изображения. СНИМКА. Статия за ИЗМАМНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИ. Моята "жена" надежда дойчева е като египетска богиня в тялото е стройна, а у главата е Крокодил.

Коментирай

Урунгел дойчева

преди 1 час

!!! Ние сме пострадали и живеем в страх и това е ясно, но много други могат да пострадат и да останат без стотинка с висящ заем и без дом. Припомняме, че всичко започва от фирмата за недвижими имоти на надежда дойчева която свързва клиентите с останалите престъпници с цел измама. !!!

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 1 час

Ти надежда дойчева си се разхубавила, че навремето беше тотал щета. От кинтите от престъпната дейност. Браво.

Коментирай

Урунгел дойчева

преди 58 минути

!!! Потърпевшият Никола Маринов не е привлечен, като обвиняем – – кандидатката за кмет на Люлин надежда дойчева вкара Никола Маринов в затвора, без нито един документ срещу него. !!!

Коментирай

До Урунгел Дойчева

преди 5 минути

С бе Дойчева, като живеете в страх и сте останали без дом и с висящ заем, някой от вас работи ли, та да си плащате заемите? И ако не, кво чакате?Вземаме заеми, но да не работим и някой друг да ни ги плаща, а? Де го тоя балък? Само гледате да краднете вие, мързелива циганска паплач.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.