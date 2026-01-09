Виктор ПОПАРИ Дениз: Искам бебе от Кристина

Любовният триъгълник от „Ергенът: Любов в рая“ отново разпали страстите, след като Виктор направи категорично изявление за бъдещето си – с новата си половинка Кристина. А за Дениз Хайрула, с която беше официална двойка след финала на риалитито, днес сякаш няма място дори в спомените му, пише Intrigi.bg.

Припомняме, че след края на предаването Виктор и Дениз се разделиха шумно, а предприемачът впоследствие се събра с нейната близка приятелка Кристина – също участничка в „Ергенът: Любов в рая“. Именно с нея той вече говори открито за деца.

„Нямам пръстен и не съм сгодена. Установихме, че бързите решения не винаги водят до добри резултати“, заяви Кристина в ефира на „Преди обед“, където двамата се появиха като официална двойка.

Макар да няма годеж и конкретна дата за сватба, темата за наследници е на масата. Кристина признава, че си представя две деца в рамките на следващите пет години – план, който Виктор приема напълно. Двамата вече са обсъждали бъдещето си и с родителите ѝ, с които са прекарали Коледа.

Междувременно отношенията с Дениз окончателно са приключили. През декември Виктор отказа участие в телевизионно предаване, тъй като не желаел да споделя студио с бившата си. Припомняме, че след като ѝ подари пръстен, той я обвини в тормоз и дори си извади ограничителна заповед срещу нея.

Днес Виктор е категоричен, че Дениз е напълно зад гърба му и не се интересува от нейните интерпретации.

„Виктор е интелигентен, внимателен и грижовен. Не искам друг мъж до себе си“, заяви Кристина и отхвърли обвиненията на Дениз, че той е агресивен.

Двамата признаха още, че по време на снимките на „Ергенът: Любов в рая“ са били искрено влюбени в партньорите си, но реалният живот бързо е променил всичко. С днешна дата Кристина не крие и съжалението си за скандалните си признания пред камерите, които предизвикаха бурни реакции извън формата.

А дали този път любовта на Виктор ще завърши със семейство – предстои да видим, но едно е сигурно: драмата около „Ергенът“ още не е приключила.