Владо Николов щастлив от финала на „Трейтърс“: Правдата възтържествува!

„Щастлив съм от развоя на събитията на големия финал. Правдата възтържествува!“

Това коментира пред „България Днес“ волейболистът Владимир Николов - един от знаковите участници в „Трейтърс: Игра на предатели“. Предаването приключи преди дни, но изненадващият му обрат още вълнува зрителите пред малките екрани.

В последния епизод станахме свидетели на истинско емоционално зрелище. В окото на бурята отново бе лукавият предател Даниел Бачорски. Бизнесменът, който цял сезон дърпаше конците на играчите, втрещи всички с изненадващото си „самоубийство“. На кръглата маса той гласува неправилно с цел да отпадне и да даде победата на праведните. С постъпката си милионерът изпрати Дани Петканов, Глория Петкова, Ева Веселинова и Георги Коджабашев на големия финал. Там като вярна дружина трейтърите спечелиха последната битка и макар и колебаейки се да не победи предател, грабнаха наградата от над 100 000 хиляди лева, разделяйки я помежду си.

„Не съм мислил, ако аз бях завършил първи, какво щях да направя с парите. Радвам се за останалите, така трябваше да стане“, заяви още Владо Николов.

Легендарният диагонал остана верен на принципите си и докрай отстоява своята честност. Спортистът категорично отказа поканата на Бачорски да продължи напред като предател. Решение, което го изпрати обратно вкъщи на крачка от 100-те бона.

„При други обстоятелства, ако още в началото Карамазов ме беше оферирал да съм предател, сигурно щях да приема. Все пак това е играта. Ако ме поканят, пак бих участвал“, разкри бронзовият медалист.

Триумфът на доброто се оказва истински прецедент в историята на формата. Много рядко само праведни достигат до края.

За участниците е ясно, че има една звезда на сезона и неговото име е Даниел Бачорски. С манипулации, стратегии и хъс милионерът завъртя целия сюжет, та дори и развръзката му.

„Имах малко и семпли дрехи. Освен това обичам да обслужвам всички - да чистя, да мия чинии. Когато влязох в играта, застанах зад бара и започнах да наливам на останалите“, сподели хитрите си трикове за омайване бизнесменът.

Само с един сезон „Трейтърс“ интригува феновете, завладявайки ги до краен предел. След края му зрителите вече нямат търпение за нова порция коалиции, предателства, мистерии и адреналин на макс.