Внучката на Тодор Колев развя гърди по пискюли в скандално шоу (Снимки)

Теди Гууд - внучката на Тодор Колев, развя бюст с пискюли в артистично шоу в столицата.

Теодора е звезда на бурлеската у нас, призната е и в чужбина. Точно когато изпълнява един от коронните си номера по стриптийз, обаче ципът й засича. Теди на няколко пъти пробва да го освободи и накрая с рязко движение успява. После сваля корсета, а накрая остава само по гол бюст и пискюли на зърната, които с артистичен замах развява насам-натам. Всичко е поднесено с апломб, дори при засеклия цип, сякаш е част от номера, което предизвиква бурни аплодисменти сред публиката.

Преди година Теди смяташе с мъжа си, който е британец, да се премести да живее на Острова, казваше, че има много спънки пред развитието на изкуство като нейното. „У нас условията за култура станаха много лоши. Особено за такъв вид изкуства като вариете и бурлеска. Ако няма чалга, не се дават пари. Тук само и единствено чалга културата продава, нищо друго! Няма какво да се залъгваме. Всички заведения, дори и пиано баровете, вече пускат чалга, за да оцелеят“, изказва разочарованието си Теди пред „Телеграф“.