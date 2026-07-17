Юлиан Костов продава имота си сякаш е холивудско имение! Иска половин милион за ТОВА (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/yulian-kostov-prodava-imota-si-syakash-e-holivudsko-imenie-iska-polovin-milion-za-tova-snimki HotArena.net

Откакто стана лице на „The Floor" и започна да се появява все по-често по телевизията, Юлиан Костов явно е решил, че всичко около него струва повече. Включително и апартаментът, в който е живял като дете.

Актьорът и настоящ водещ на Нова телевизия обяви за продажба семейното си жилище във Варна срещу внушителните близо 400 000 евро, а ако към сумата прибавим гаражите, фитнеса и останалите екстри, сметката спокойно прескача половин милион евро.

Само че не всички са впечатлени.

След появата на обявата в социалните мрежи заваляха коментари, че исканата цена е повече от амбициозна. Според мнозина Костов сякаш разчита не толкова на характеристиките на имота, колкото на факта, че именно той го продава.

С други думи – плащаш не за апартамент, а за възможността да разказваш на гости, че спиш в бившата спалня на Юлиан Костов. Каква чест само!!

От кадри, с които Intrigi.bg разполага, се вижда, че апартаментът далеч не блести с кой знае какво обзавеждане, дизайн или дори гледка.

Още повече, че широко рекламираната „морска гледка" се оказва доста условно понятие. На снимките морето почти не присъства, а в далечината по-скоро се забелязва речното корито и част от градския пейзаж.

Вместо дизайнерски интериор от кориците на луксозните списания, се вижда сравнително стандартно жилище, обзаведено практично, но без особен wow ефект, който да обясни защо цената е на нивото на морски имения и луксозни къщи.

В интернет вече се шегуват, че явно след ролите в международни продукции и водещото място в „The Floor" актьорът е започнал да гледа на себе си като на новия Брад Пит.