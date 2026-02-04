За две години: 120 кила свали Деси (СНИМКИ)

80 килограма!

До толкова се стопи Десислава Иванова, която допреди време България познаваше като най-тежката българка, пише "България Днес".

Жената от Ловеч, с тегло над 200 килограма, днес няма нищо общо с образа от миналото. И вече не може да бъде наричана най-тежката българка - нито по цифри, нито по начин на живот.

Промяната на Деси е изумителна. Младата жена е неузнаваема както за хората, които я срещат на улицата, така и за онези, които следят историята й от години. Мъже и жени от цялата страна я поздравяват, възхищават й се и я сочат като пример за това, че няма невъзможни битки.

Деси е неузнаваема

"Моята промяна е благодарение на Росен Янчев и неговата фондация. От близо 200 кг вече съм 80 и живея нов живот", споделя щастливо Иванова.

Днес 35-годишната жена води живот, който доскоро й изглеждаше невъзможен. Десислава вече се разхожда свободно, излиза навън, среща се с приятели и не се крие от погледите, както преди. Отново прави нещата, които обича, но години наред бяха забранени заради килограмите. Пътуването вече не е изпитание, а удоволствие, разстоянията не я плашат и все по-рядко остава затворена вкъщи. За първи път от години Иванова живее активно, а не оцелява.

Зад тази трансформация стоят две години тежка борба с килограмите, съмненията и ограниченията. Както сме ви разказвали в предишни броеве, Десислава бе затворник не просто на дома си, а на собственото си тяло. Чудовищното всекидневие я превръщаше буквално в развалина. Получаваше паникатаки. Вдигаше високо кръвно. Папиломи изникваха непрестанно по тялото й.

Преди не можеше дори да излезе от дома си

До това състояние Деси се докарва след здравословни проблеми на майка й. Съвестната дъщеря решава да се грижи за нея и зарязва всичко друго в живота си. Тежкото всекидневие я смачква и лека-полека Деси спира движението си, като се застоява все повече вкъщи. От ден на ден килограмите се увеличават, докато накрая младата жена осъзнава, че положението е излязло извън контрол.

Росен Янчев помогна на Иванова да се оперира в Турция

Лъчът светлина се появява, когато решава да разкаже за проблема си и успява да открие решение. Освен доброволци от "Подай ръка" на помощ се притичва и певецът Росен Янчев, който много добре разбира състоянието й, тъй като самият той минава по същия трънлив път преди години. Деси замина за Турция, където претърпя операция на корема, но трудното започна след това. Младата жена дълго време трябва да спазва режим, да прави упражнения и най-важното -да не се предава и отказва.

И днес доброволци от двете фондации са плътно до нея и й помагат, когато има нужда, а Деси дава пример и вдъхва кураж със своята трансформация на други хора, изпаднали в нейната ситуация.