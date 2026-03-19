Тревожни новини за Есил Дюран – вадят гной с пункции от главата й

Есил Дюран по спешност е постъпила в болница заради нечовешки болки в главата, пише „България Днес“.

56-годишната попфолк певица е била закарана от съпруга й - композитора Борис Павлов, в безпомощно състояние. Бобо, както приятелите наричат мъжа на Дюран, обяснил на лекарите, че жена му въпреки силните обезболяващи от денонощия не успявала да мигне заради чутовната болка, наподобяваща синузит. Загриженият мъж на изпълнителката разказал още, че любимата му от няколко дни била повалена от върлуващия в столицата грип, чиито симптоми са тежка хрема, кашлица, болки в мускулите и тялото, придружени с висока температура.

„Бобо и Есил са прекрасно семейство, между тях има освен чиста любовна привързаност, и силна творческа симбиоза... Бобо толкова се изплашил за Есил, че въпреки протестите й я закарал до „Токуда“, защото от болка тя станала неконтакнта“, разказват техни близки.

Там лекарите направили необходимите прегледи и изследвания и по спешност, без да се бавят, защото положението на певицата било критично, й направили болезнена пункция, като извадили гной.

Музикалното семейство отказа да коментира дали певицата се чувства по-добре, но многозначително заяви, че концертът й „25 нюанса глас“ се отменя заради здравословни причини.

„Последните 2 месеца аз и моето семейство преживяваме тежка загуба и както и да ви изглеждам, не съм толкова силна, Колкото ми се иска понякога“, бе единственият коментар на Есил Дюран.

След кончината на бащата на певицата - Наим Дюран, на 23 февруари т.г., тя била психически сломена, не спирала да плаче и да тъжи. Заради горестта имунитетът й паднал, грипът я повалил, събудил стари болести като синузит и съвсем сринал здравето на изпълнителката на песента „Само мен обичай“.

„Преди 2 години, когато си замина майката на Бобо, и двамата бяха много зле, много трудно преживяха загубата й. И двамата имаха много силна връзка с нея, тя беше най-важната фигура в живота им, даваше им страхотна емоционална подкрепа и сигурност“, спомнят си приятели на семейството.

Самата Дюран не пропуска във всяко свое интервю да изрази своята признателност към свекърва си за подкрепата, която е получавала през годините от нея. Хубавицата говори и за липсата й в семейството, особено по време на лични празници и тържества, която изпитва не само тя, но и двамата мъже в живота й - съпругът й Бобо и синът им Харис.