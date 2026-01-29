Последни
Жените от семейство Живкови се събраха да видят бебето на Людмила

Жените от семейство Живкови се събраха на погача за бебето на Людмила, дъщерята на Жени Живкова, и нейния съпруг  Владимир.

 

Това се случи малко след Нова година и в момента красивата Людмила живее в София, тъй като се води по майчинство и цялата рода й помага.

Допреди да се роди бебето, тя бе част от екипа дизайнери на една от най-прочутите фирми за архитектура и интериор в Обединеното кралство. Макар семейството да се е устроило в Лондон, единствено мъжът на Людмила -Владимир, често пътува, за да вижда любимата жена и детето си. Той е брокер на луксозни недвижими имоти, чийто пазар е в цял свят.

Миналото лято двамата влюбени не успяха да сключат брак, тъй като се случи голяма трагедия в семейството - кончината на братовчеда на Людмила - Тодор Славков. Той се самоуби изненадващо през юли и осуети сватбата. Тази година, след като траурът отминава, най-вероятно двамата ще кажат „Да“, но на скромна: церемония, твърдят столични клюкари.

Междувременно цялата фамилия се събра след празниците да види малкото детенце и да му поднесе подаръци. То е обгрижвано от баба си - Жени Живкова, леля си - Катерина Славкова, както и другите си братовчедки - Андреа Стефанова и Ралица Пантева.

Андреа Стефанова е другата дъщеря на Жени Живкова. Тя също живее в столицата. Завършила е мода в института „Марангони“ в Лондон. След това тя се върна в България и тръгна по стъпките на майка си - вече е проспериращ дизайнер със собствена колекция.

Иначе Катерина Славкова, дъщерята на покойния Тодор Славков, бе приета за първа година в Холандия, след като миналата година се дипломира от Италианския лицей в Горна баня.

Тя е подкрепена от братовчедка си Ралица Пантева, която също живее и учи в там.

И на двете майка е Силвия Пантева, жена на покойния бизнесмен Поли Пантев. Ралица е от него, а Катето от Тодор Славков.

Силвия е чест гост в семейство Живкови. Тя е в перфектни отношения с цялата фамилия.

Единствената, която страни от фамилията, но не защото не харесва роднините си, е жената на покойния Владимир Живков - брат на Жени Живкова - Валентина.

Петричанката е изцяло отдадена на йогата, тя е преподавател в школа и се вълнува от духовни практики.

Дъщерята, която имат заедно с покойния Владо Живков - Елизабет, също като двете си братовчедки Андреа и Людмила, се е насочила към модата. Вети завърши моден дизайн и вече има в биографията си престижен стаж в прочутата британска модна къща „Алекзандър Макуин“. За нея се знае твърде малко, защото също като майка си страни от общественото внимание, макар също да е красавица.

Иначе фамилията е сплотена и не пропуска за общи събития да се събира и подкрепя винаги, когато е необходимо.

Светла

преди 1 час

Хора, много сте зле със семейните връзки! Абсолютно не сте наясно кой какъв се пада в родата! Вижте го в Гугъл преди да пишете пълни глупости и да се излагате! Отвратително е!

