Зрителите бесни: Вергов се страхува от младите, завижда на таланта им!

След един от епизодите на „България търси талант“ интернет буквално експлодира. Зрителите са бесни на актьора Юлиан Вергов, когото обвиняват в арогантност, високомерие и завист. Причината -решението му да отреже младия артист и любимец на публиката Борислав Вълов, по-известен в интернет като Ей Бо, който беше сред най-запомнящите се участници в шоуто.

Ей Бо е име, което вече звучи по-звездно от половината участници в родния театрален афиш. Младият актьор, станал известен с образа на „Леля ти“ - типичната българска служителка от соца с чанта от подлеза на „Плиска“ и остро мнение по всички теми, има стотици хиляди последователи онлайн. Той вече пълни театрални зали и дори играе редом с Асен Блатечки в спектакъла „Двама чисто голи мъже“ на откритата сцена на театър „Сълза и смях“. А пиесата от френски е превел Михаил Билалов-Джаро. Но това явно не трогна Юлиан Вергов.

Още с появата му на сцената на „България търси талант" публиката посрещна Борислав Вълов на крака. Той започна в типичен хумористичен стил с образа на своята култова „Леля“, но неочаквано премина към сериозен, дълбок монолог за загубата на деца заради агресията на пътя. В залата настъпи тишина, после избухнаха бурни аплодисменти, а двете дами е журито -Катета Евро и фолкпевицата Галена, не скриха сълзите си. „Съжалявам, че не те познавах досега. Определено щете следя оттук на сетне!“, каза Евро, а Галена я подкрепи.

Тогава дойде ред на мъжката половина на журито. Цитиридис, видимо раздразнен, подметна, че не е фен на мъже, които се обличат като жени. Това било отживелица от предавания, на които им било минало времето. След него думата взе Вергов, който без капка колебание отсече: „Изпълнението ти беше много равно. Опита се, ама не е достатъчно“. Двете „Не“-та от тях решиха съдбата на младия артист, който отпадна от шоуто.

Още в първия час след излъчването на епизода социалните мрежи кипнаха. „Вергов се страхува от младите, завижда на таланта им!“, „Той отдавна не е онзи любим актьор от „Тя и той“, а човек с огромно его“, „Срамота-човек, който уж е артист, да смачка колега с потенциал“, гласят най-честите коментари.

Под клипове от шоуто заваляха и по-тежки обвинения: „Юлиане, не ти отива да се държиш като съдия на съдбите на другите. Твоят талант не е мярка за всички“, „Надменен и без грам емпатия -смачка момчето, защото не може да понесе чуждата харизма“, пишат разгневени зрители.

Най-любопитното е, че атаките не идват само от случайни потребители. Популярни интернет личности и театрални лица също се включиха в защита на Ей Бо. Един от тях заяви във видео, гледано над 200 000 пъти: „Това момче направи повече за младата публика и за театъра, отколкото някои актьори за цял живот. А Вергов, вместо да го насърчи, го поряза публично“.

Появи се и онлайн петиция, в която фенове настояват продуцентите на „България търси талант“ да изключат Юлиан Вергов от журито. „Не може човек, който нарича равенството и артистичността „недостатъчно“, да оценява таланти“, се казва в нея.

Много потребители сравняват Вергов с други членове на журито и намират рязък контраст. „Галена показа повече човещина и разбиране от актьор с 30 години кариера“, „Катета Евро плака“, Вергов се подигра - ето я разликата между сърце и его“, гласят още коментари.

В момента актьорът, който е анонсиран като голямата звезда в шестия сезон на „Под прикритие“, е сред най-обсъжданите личности онлайн, но не жъне овации. „Юлиан от любим герой се превърна антипатичен съдник“, пишат фенове на сериала.

Борислав Вълов от своя страна не е коментирал открито случилото се. Той публикува лаконично изречение: „Публиката винаги е най-честното жури“.