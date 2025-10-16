Последни
Популярни
Горещи

Зрителите бесни: Вергов се страхува от младите, завижда на таланта им!

https://hotarena.net/laifstail/zritelite-besni-vergov-se-strahuva-ot-mladite-zavizhda-na-talanta-im HotArena.net
Румен Димитров
539
Зрителите бесни: Вергов се страхува от младите, завижда на таланта им!

Румен Димитров
539

След един от епизодите на „България търси талант“ интернет буквално експлодира. Зрителите са бесни на актьора Юлиан Вергов, когото обвиняват в арогантност, високомерие и завист. Причината -решението му да отреже младия артист и любимец на публиката Борислав Вълов, по-известен в интернет като Ей Бо, който беше сред най-запомнящите се участници в шоуто.

Ей Бо е име, което вече звучи по-звездно от половината участници в родния театрален афиш. Младият актьор, станал известен с образа на „Леля ти“ - типичната българска служителка от соца с чанта от подлеза на „Плиска“ и остро мнение по всички теми, има стотици хиляди последователи онлайн. Той вече пълни театрални зали и дори играе редом с Асен Блатечки в спектакъла „Двама чисто голи мъже“ на откритата сцена на театър „Сълза и смях“. А пиесата от френски е превел Михаил Билалов-Джаро. Но това явно не трогна Юлиан Вергов.

Още с появата му на сцената на „България търси талант" публиката посрещна Борислав Вълов на крака. Той започна в типичен хумористичен стил с образа на своята култова „Леля“, но неочаквано премина към сериозен, дълбок монолог за загубата на деца заради агресията на пътя. В залата настъпи тишина, после избухнаха бурни аплодисменти, а двете дами е журито -Катета Евро и фолкпевицата Галена, не скриха сълзите си. „Съжалявам, че не те познавах досега. Определено щете следя оттук на сетне!“, каза Евро, а Галена я подкрепи.

Тогава дойде ред на мъжката половина на журито. Цитиридис, видимо раздразнен, подметна, че не е фен на мъже, които се обличат като жени. Това било отживелица от предавания, на които им било минало времето. След него думата взе Вергов, който без капка колебание отсече: „Изпълнението ти беше много равно. Опита се, ама не е достатъчно“. Двете „Не“-та от тях решиха съдбата на младия артист, който отпадна от шоуто.

Още в първия час след  излъчването на епизода социалните мрежи кипнаха. „Вергов се страхува от младите, завижда на таланта им!“, „Той отдавна не е онзи любим актьор от „Тя и той“, а човек с огромно его“, „Срамота-човек, който уж е артист, да смачка колега с потенциал“, гласят най-честите коментари.

Под клипове от шоуто заваляха и по-тежки обвинения: „Юлиане, не ти отива да се държиш като съдия на съдбите на другите. Твоят талант не е мярка за всички“, „Надменен и без грам емпатия -смачка момчето, защото не може да понесе чуждата харизма“, пишат разгневени зрители.

Най-любопитното е, че атаките не идват само от случайни потребители. Популярни интернет личности и театрални лица също се включиха в защита на Ей Бо. Един от тях заяви във видео, гледано над 200 000 пъти: „Това момче направи повече  за младата публика и за театъра, отколкото някои актьори за цял живот. А Вергов, вместо да го насърчи, го поряза публично“.

Появи се и онлайн петиция, в която фенове настояват продуцентите на „България търси талант“ да изключат Юлиан Вергов от журито. „Не може човек, който нарича равенството и артистичността „недостатъчно“, да оценява таланти“, се казва в нея.

Много потребители сравняват Вергов с други членове на журито и намират рязък контраст. „Галена показа повече човещина и разбиране от актьор с 30 години кариера“, „Катета Евро плака“, Вергов се подигра - ето я разликата между сърце и его“, гласят още коментари.

В момента актьорът, който е анонсиран като голямата звезда в шестия сезон на „Под прикритие“, е сред най-обсъжданите личности онлайн, но не жъне овации. „Юлиан от любим герой се превърна антипатичен съдник“, пишат фенове на сериала.

Борислав Вълов от своя страна не е коментирал открито случилото се. Той публикува лаконично изречение: „Публиката винаги е най-честното жури“.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.