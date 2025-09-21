Агент Тенев отново влезе в болница

На Иван Тенев отново му се наложи да полежи в болница. Легендарният естраден текстописец прекара 3 дни във ВМА, научи „Уикенд” от самия него.

„На 15 септември ме изписаха. Лекарите се погрижиха за мен и в момента съм си вкъщи. Взимам животоподдържащи лекарства, като със средства за закупуването им ми помогнаха някои приятели от гилдията и „Музикаутор”, сподели пред наш репортер бившият съпруг на Кристина Димитрова. И допълни, че въпреки здравословните си проблеми, се опитва да работи. Наскоро написал стихове за нови песни на Криси и Орлин Горанов.

73-годишният поет и светски хроникьор имаше здравословни проблеми през цялата 2025-а, но през август състоянието му съвсем се влоши. Тогава той пак беше хоспитализиран във ВМА заради чернодробното си заболяване.