Акън Акъньозю показа новата си любима

Красивият актьор Акън Акъньозю, когото зрителите у нас свързват с ролята на Миран в сериала Вятърничав, показа новата си приятелка. Акън, нареждан сред турските секссимволи и често попадащ в заглавията на медиите, е започнал романтична връзка с модната дизайнерка Мелис Узуноглу. Новината разкри самата тя, публикувайки тяхна обща снимка в социалните мрежи миналата седмица.

Малко след това влюбените бяха заснети от папараци на концерт на известния певец Кенан Доулу – съпруг на актрисата Берен Саат. Изглежда, че Акън Акъньозю и Мелис Узуноглу ще бъдат една от най-обсъжданите светски двойки през следващите месеци.

Интересен факт е, че екранният Миран, който разбива женски сърца не само в Турция, бе на крачка от сватба с предишната си приятелка Сандра Пестемалджиян. Двамата обаче изненадващо се разделиха през 2024 г. след дългогодишна връзка.

Акън Акъньозю е роден на 22 септември 1990 г. в Анкара. Любопитното е, че първоначално изобщо не мислел да става актьор. Точните науки силно го привличали и дори можел да се превърне в блестящ математик.

Той произхожда от заможно семейство. Баща му Тамер Акъньозю е сред известните ресторантьори в родния му град, а дядо му по бащина линия е един от първите телевизионни водещи в турската национална телевизия TRT. Майка му Йозлем Акъньозю също е актриса и въпреки опитите ѝ да насочи сина си към сцената, като дете той мечтаел за професия, свързана с математиката.

След училище продължава образованието си в математически колеж в Истанбул, а по-късно постъпва в Калифорнийски университет в Бъркли, където изучава математика. Именно там се заражда интересът му към театралното изкуство.

„От детството си следвах пътя на науката, но в един момент разбрах, че има силна връзка между математиката и изкуството. Тогава реших да опитам силите си в актьорството“, признава харизматичният актьор.

Акън дебютира през 2014 г. във филма „Azrail“, а първата му поява на телевизионния екран е в хитовия сериал Великолепният век: Кьосем през 2015 г., където влиза в ролята на Иван Али. През 2017 г. оглавява комедията Семейство Аслан, в която си партнира с Бурджу Йозберк, позната у нас като Назлъ от Слънчеви момичета.

Истинската световна популярност обаче идва с ролята на Миран във Вятърничав. Благодарение на блестящото си превъплъщение актьорът печели редица престижни отличия, а списание Forbes го включва сред най-известните турски актьори.